El deporte adaptado sigue aportando medallas a Formosa en los Nacionales Evita '22

Subió la cuenta del total de medallas ganadas por Formosa en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. Tiene un total de 26, todas en deporte adaptado. En la jornada de hoy jueves hubo 9 en atletismo y 1 en natación.

En lo que va de los juegos, 22 fueron ganadas por el atletismo y 4 por la natación. En esta última disciplina hubo un ganador que festejó doble. Es que Bruno Menón ya había ganado un oro en la jornada del miércoles y hoy jueves se colgó una nueva en la prueba de estilo libre.

Las otras 9 del día llegaron en la pista de atletismo también con algunos chicos que sumaron una segunda presea. Es el caso de Salvador Quintana, Ramón Villalba y Aldana Quiñónez, los tres ya que con dos medallas en sus pechos.

Este es el resumen de los ganadores: oro: Facundo Villalba en salto, intelectual sub 18; Evelyn Giménez en bala, intelectual sub 18; Fernando Carril en bala, motor sub 18; Sabrina Ayala en bala, motor sub 18; Nahuel Cuadra en salto, ciego sub 18; y Aldana Quiñónez en 80 metros, motor sub 16.

Plata: Luz Barrios en bala, motor sub 18; y Ramón Villalba en 80 metros, PC sub 16.

Bronce: Salvador Quintana en 80 metros, ciego sub 16.

Mañana viernes será jornada de definiciones y el fútbol 7 mixto de Formosa se metió entre los mejores. En el debut, empataron 1 a 1 contra Salta, luego golearon 4 a 0 a Santiago del Estero y ya en el cuadro de octavos final jugaron dos partidos, empatando sin goles ante Misiones y venciendo a Córdoba por 2-0.

Hay otras disciplinas que vienen avanzando para posiciones de medallas. Es el caso del judo, el taekwondo, esgrima y pelota paleta, entre otras. Como se dijo, será un día de resoluciones, incluso para el atletismo adaptado que tiene más pruebas lo que abre la opción para que Formosa pueda agregar algunas medallas más.

Otro punto para tener presente es que mañana viernes a las 18.30 se va a entregar la copa juego limpio. Desde las 16 habrá espectáculos culturales en el escenario principal de la plaza y para las 19.30 cerrarán los Juegos con una Fiesta Bresh en la que estarán los mejores DJ de Argentina. Se extenderá hasta las 20.30.