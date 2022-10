El conmovedor homenaje de Coldplay a Soda Stereo en su primer show en River

La banda británica de pop rock sorprendió al público de su primer estadio River Plate al cantar "De música ligera" en medio del show. Mirá el video.

Coldplay pisó fuerte en Argentina y sorprendió al público con una sorpresa especial: en el primero de los diez shows que darán en el Estadio Monumental de River Plate, la banda británica de pop rock homenajeó a Soda Stereo al cantar su hit "De música ligera" en medio del recital.

El grupo musical liderado por Chris Martin quiso acercarse a sus fanáticos argentinos de una forma especial, luego de que hayan agotado diez estadios en tiempo récord, logrando vender más de 550 mil entradas para sus shows en nuestro país. Así fue como tomaron la decisión de cantar "De música ligera", provocando la reacción eufórica de las 60 mil personas que formaron parte de su debut en Argentina, en medio de su gira “Music of the Spheres World Tour”. Anteriormente, Chris Martin había participado con este tema de manera virtual en la serie de conciertos de despedida que Soda Stereo dio este año.

Además de la joyita argentina, los éxitos como “Yellow”, “Clocks”, “The Scientist”, “Viva la Vida”, “A Sky Full of Stars”, “In My place” y “Fix You” no faltaron. El recital completó su magia con los tan esperados estímulos visuales del show, como fuegos artificiales, lluvia de papel picado, llamaradas, rayos laser, pantallas esféricas y un carnaval lumínico con las pulseras que tenía el público en sus muñecas.

Así como H.E.R. fue confirmada como la artista especial que acompañará a Coldplay durante las diez fechas en el legendario Monumental, la banda liderada por Chris Martin también anunció el show de la cordobesa Zoe Gotusso como artista nacional invitada.

“Fue el mejor martes de mi vida”, dijo Chris Martin sobre el final del espectáculo, con el mismo esforzado castellano con el que antes había dicho que Buenos Aires era “la casa” de su corazón y había agradecido “el esfuerzo por estar aquí a pesar de todos los problemas del mundo ahora”.

Coldplay dará sus próximos shows del 26, 28 y 29 de octubre y del 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Estadio River Plate