Aprobado el nuevo cuadro tarifario y los usuarios no sufrirán incrementos en las facturas de energía eléctrica en lo que resta del año 2022

No obstante, lo cual, Gialluca, aclaró que, debemos tener siempre presente los mayores consumos que venimos realizando en cada hogar y que continuarán en los próximos meses, producto de las altas temperaturas y la necesidad de refrigerarse-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, al ser consultado sobre el impacto que producirá en la economía de los usuarios residenciales el nuevo cuadro tarifario aprobado a través de la Resolución Nº 2.049/22 por el EROSP y publicado en el Boletín Oficial correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2022, “señaló que debemos llevar tranquilidad a las familias formoseñas, en el sentido de informarles que no existirá aumento en las facturas que emita Refsa hasta fines del presente año”. El Funcionario Provincial, señaló que recién en el primer bimestre del 2023, los usuarios podrán observar algunas modificaciones en las facturas de energía eléctrica, “pero añadió que, se debe tener muy en cuenta, los consumos de cada hogar, pues con las altas temperaturas, se utilizan más los splits, aires acondicionados, ventiladores, heladeras, freezers, etc., que impactan posteriormente en lo que debemos pagarle a la distribuidora”. Gialluca demás recordó que, por una disposición del Gobierno Nacional, los usuarios de 11 provincias tendrán mayor energía subsidiada y por ello es que, en las próximas horas, la Secretaría de Energía a cargo de Flavia Royón, emitirá una Resolución que aumenta el cupo de consumo de energía con subsidios en once provincias del país. Así, los usuarios de electricidad podrán consumir más energía a partir de noviembre y conservar los subsidios nacionales. Esta medida pretende aliviar a las zonas del país que sufren altísimas temperaturas en verano. Se trata de un compromiso que el Ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó ante los Gobernadores del Norte Grande en Santiago del Estero. El tope de consumo para las zonas cálidas del país que incluyen a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, La Rioja y San Juan se calculará en dos períodos. Entre abril y septiembre del 2023 meses de frío, el límite para sostener el subsidio para todos los tipos de usuarios subirá de 400 a 500 kilovatios/hora. Mientras que entre noviembre del 2022 y marzo del año próximo meses de calor, el tope pasará a ser de 750 kW/h. El Ombudsman Provincial, destacó el trabajo mancomunado y los resultados alcanzados por los Gobernadores del Norte Grande y especialmente del Gobernador Gildo Insfrán, toda vez que, no se pueden dejar de mencionar las incorporaciones en el Presupuesto Nacional 2023 de una Tarifa Energética Diferenciada para nuestra zona, una asignación de 85 mil millones como piso para corregir las asimetrías de nuestra región con la zona central del país destinados al transporte público, el Programa de Financiamiento Internacional a 15 años para el corredor bioceánico y hasta el nuevo Plan de Pagos de 96 cuotas para cancelar las deudas energéticas con CAMMESA, debiendo en este punto, resaltarse que la Distribuidora REFSA S.A. de nuestra Provincia, se encuentra al día en este sentido y que las dos deudoras más grandes son EDENOR y EDESUR, que entre las dos se llevan el 42% de la deuda, debiendo 180 mil millones de pesos.