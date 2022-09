Remate ganadero: Tras suspensión de productores, se trabajará en nuevas alternativas de comercialización

El segundo remate de invernada que debía realizarse este viernes 16 en la localidad de Puerto Irigoyen del oeste provincial fue postergado por la Asociación de Productores que organizó la feria, por considerar que los precios que se estaban manejando en la venta, no colmaban sus expectativas. Ya se trabaja en nuevas alternativas de comercialización.





Así lo confirmó el ministro de la Producción y Ambiente Alejandro García, que junto al titular del IPAIPPA participaron acompañando a los productores toda la jornada. Y que la firma consignataria Ganadera Dall'Osso e Hijo S.A. fue con quien la asociación acordó la realización del evento, y que asumió el compromiso de realizar la feria.





“Los productores, una vez iniciado el remate, como organización de productores, no en forma individual, tomaron la decisión de pararlo, y que no se realicen las ventas porque no estaban de acuerdo con los precios que se estaban dando, y no eran los precios que esperaban” contó el funcionario en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).





Asimismo, aclaró que no hubo injerencia por parte del Estado provincial en la determinación de la suspensión, ni en la fijación de precios de venta de la hacienda, ya que esto se rige por la oferta y demanda del mercado.





Dijo que ante esta decisión de la asociación, “los productores decidieron trabajar durante la semana en establecer junto con el Estado provincial una nueva alternativa en cuanto a la comercialización de la hacienda, y buscar nuevas alternativas de venta”.





Señaló que, para ello, el titular del Instituto Paippa Rubén Casco se encuentra en la región desde hace varios días, junto a los equipos técnicos del organismo y del MPyA. “Se les está dando de comer a los animales forrajes; vamos a trabajar para que se completen las ventas esta semana” precisó.





Negó algunas publicaciones periodísticas que intentaron plantear un clima de hostilidad por parte de los productores hacia su persona, o hacia la consignataria. En este punto señaló que los productores ganaderos “Solamente no estuvieron de acuerdo con los precios, fue una decisión de la organización de cuarenta productores” enfatizó.