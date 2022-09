Fuertes y variadas quejas de usuarios por falta de dinero en los cajeros automáticos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que este fin de semana, tuvimos en los correos electrónicos Institucionales de nuestra Institución, variados reclamos de ciudadanos que se quejaron por la falta de dinero en los Cajeros automáticos de la Ciudad Capital, como también en el Interior Provincial. Gialluca, señaló, que esto fue una de las consecuencias de la adhesión del BCRA al asueto del último viernes, para repudiar el atentado sufrido por la Vicepresidenta de la Nación, y que no permitió que el Banco Formosa, pudiera recibir las remesas correspondientes. Conforme gestiones realizadas el día sábado, se procedió a recargar varios cajeros automáticos durante el domingo, lo que continuará este lunes, hasta su total normalización. Se sugirió a los consumidores, la utilización de medios alternativos de pago, como tarjetas de débito, crédito y también de “Onda” que reintegra el 30 % de la compra, hasta los cinco mil pesos. No obstante, lo cual, se recordó, que existe un “colectivo de usuarios que se inclinan a tener dinero en efectivo y eso produjo, largas filas en los Cajeros automáticos y las molestias al enterarse que no tenían efectivo”.