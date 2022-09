Denunció la Defensoría que Energía al no elevar tope a subsidios en el NEA y NOA, excluye y perjudica a usiarios del Norte

Mientras el Gobierno Nacional de Colombia “acordó reducir el precio de la energía eléctrica, y queda demostrado que ninguna empresa se va del país, ni entra en quiebra”. Lo mismo sucede en Europa, “donde se refuerzan subsidios a los usuarios y no se ponen topes a los mismos”. En nuestro País, toman un camino inverso, que coloca en fuerte desventajas a los usuarios. Gialluca dio a conocer que se reiterarán los planteos al Ministerio de Economía de Nación y a la Secretaria de Energía y en caso de no obtener respuestas fundadas, acudiremos a la Justicia Federal en búsqueda de lo que consideramos como derechos que le asisten a los usuarios residenciales de la Provincia de Formosa-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, rechazó por arbitraria e injustificada la decisión de la Secretaria de Energía de Nación a cargo de Flavia Royón, dependiente del Ministerio de Economía, “quienes les han dado la espalda a los usuarios de energía eléctrica del Norte Grande al publicar a través de la Resolución Nº 649/22 del BO en cuanto a confirmar que el tope a subsidiar de energía eléctrica será de hasta 550 kwh y no de 750 kwh como lo habían solicitado los Defensores del Pueblo del NEA y NOA, además de los pedidos en este sentido planteado por los Gobernadores del Norte Grande”. A la Secretaria de Energía, no le importó para nada los intensos calores del Norte Argentino y la necesidad que conllevan los mismos a utilizar aires acondicionados, splits, ventiladores, freezers, heladeras, de manera intensiva durante las 24 horas del día, lo que determina siempre que el consumo de un grupo familiar supere fácilmente los 750 kwh, y ahora con esta decisión miles de usuarios pagarán la tarifa plena una vez superado el tope impuesto ilegalmente, “pues nunca fue tratado en las Audiencias Públicas convocadas por el Gobierno Nacional”. Gialluca señaló que, nos están discriminando nuevamente, pues en el caso del Norte Grande donde las temperaturas superan fácilmente los 40º y los aires acondicionados se convierten en una necesidad para todas las personas y más en provincias como la nuestra que somos electrodependiente donde no tenemos por ahora gas por redes, “se debió implementar un régimen excepcional por lo menos para los meses de noviembre a abril que son los más calurosos, con el mismo razonamiento que se implementó en las Provincias del Sur tarifas diferenciadas por el frío y en estas denominadas -zonas frías-, el gas se paga más barato por los altos consumos debido a las condiciones climáticas”. En este sentido, desde el Organismo de la Constitución, se volvió a reiterar al Ministerio de Economía de Nación y a la Secretaria de Energía, “que revean esta postura absolutamente sin sentido y que nos hace ver como el Estado Nacional tiene un tratamiento privilegiado para las Provincias del Sur y siempre va en detrimento en materia energética sobre las Provincias del Norte Grande”. En lo que respecta por ahora a todos aquellos usuarios que pasen el tope de consumo máximo, para aquellos que superen el tope de 750 kwh en las provincias del norte, pasarán a pagar la misma tarifa sin subsidios que pagarán los usuarios del Nivel 1, que son los hogares de mayores ingresos. Por su parte, los usuarios del Nivel 3 (de ingresos medios) en consideración a los datos proporcionados en las declaraciones juradas para solicitar los subsidios energéticos, también se verán afectados en los casos de superar los topes antes mencionados. En el caso de los usuarios del Nivel 2 (de menores ingresos) no se aplicará ningún tope, porque no podrían afrontar el pago de nuevos incrementos del servicio. Ante cualquier duda o consulta al respecto, los usuarios de formosa, podrán concurrir a la Defensoría del Pueblo ubicada en Padre Patiño Nº 831 o a través de los teléfonos 370 4436379 – 0800 444 1770 o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.