Se llevó a cabo una reunión informativa de cara a los próximos Juegos del Norte Grande

En diálogo con AGENFOR, el coordinador de Educación Física del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia, Héctor Arévalo, brindó detalles acerca de la reunión informativa que se llevó a cabo este martes, de cara a los próximos Juegos del Norte Grande.

En ese sentido, señaló que de la competencia participarán 10 provincias argentinas y que la misma se desarrollará del 16 al 20 de noviembre de este año, en la ciudad de Resistencia, Chaco.

“Arrancó como un proyecto político y ahora abarca lo cultural y deportivo”, indicó.

Y agregó: “En esta oportunidad van a ser dos deportes, ahora se jugará básquet y vóley sub 17 y 18, es no federado, es decir, para chicos que no participan en los clubes o torneos Evita, ni incluidos en las selecciones”, explicó.

En ese marco, el responsable del área se refirió a otros programas provinciales como la Liga Deportiva Estudiantil que consiste en la competencia de cuatro deportes distintos, según detalló; y al de Convivencia Deportiva Interescolares, destinado a estudiantes de la escuela primaria.

“Está en su etapa departamental donde juegan los ganadores genuinos de cada una de las zonas, finalizado esta etapa se va a jugar el provincial en el mes de noviembre”, precisó.

Por último, Arévalo consideró que estas tres competencias cumplirán un rol importante, ya que convocan a los jóvenes que no estaban incluidos en los deportes formales, sino a los que recién “arrancan en el deporte”, por lo que el objetivo es lograr “la participación e integración de estudiantes”.