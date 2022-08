Mayans ante emrpesarios Pyme sostuvo que es necesario "recuperar la independencia económica· de la Argentina

El jefe del interbloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que la intención de su espacio político es “recuperar la independencia económica de nuestra patria”, al participar esta noche de un encuentro de legisladores del oficialismo con empresarios PYMES en el salón de Los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.“Hay una idea para definir quién paga todo esto”, reflexionó el formoseño, en relación a la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la gestión macrista, y sus efectos sociales. Al respecto, señaló: “El discapacitado no puede pagar, el pensionado tampoco, el jubilado no puede hacerlo”. Y recordó que en países como España, Alemania y los Estados Unidos se resolvió que los sectores que obtuvieron ganancias inesperadas, por la crisis sanitaria y el conflicto Ruso-Ucraniano, paguen más impuestos.“Aquellos que han ganado inesperadamente son los que tienen que aportar porque es como si fuera una guerra realmente lo que está ocurriendo”, explicó el jefe de la bancada oficialista de la Cámara Alta. En ese sentido, añadió: “Hay gente que ha ganado fortunas durante la emergencia sanitaria, hay empresas que han ganado fortunas”. Antes, había señalado que la intención del espacio político “es recuperar la independencia económica de nuestra patria”.También, recordó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno con muy bajo rango de deuda, bajo desempleo y una buena situación del sistema previsional. “Cuando se fue Cristina, no lo digo yo, lo dijo Dujovne, la relación deuda-PBI era mínima y la Argentina era un país para invertir y, además, la tasa de desocupación era óptima, estaba casi a nivel de los países desarrollados, al 5,9, y que el sistema previsional era el mejor de toda Latinoamérica”.Fue durante el encuentro de los bloques parlamentarios del Frente de Todos con pequeños y medianos empresarios, que dieron un claro respaldo al proyecto de creación de un fondo de cancelación de la deuda con el FMI.