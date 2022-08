Instan a tomar medidas para prevenir incendios rurales y de pastizales

En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo y el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Cuerpo de Bomberos y la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la Policía de la Provincia, a través del a través del Programa Provincial de Manejo del Fuego, trabajan activamente en la alerta temprana, planificación y prevención de incendios de pastizales, rurales y forestales en todo el territorio provincial.

Esta actividad conjunta se realiza con el objetivo de crear conciencia individual y colectiva tendiente a evitar los incendios rurales y de pastizales, dando recomendaciones a productores y la población en general.

Debido a su característica subtropical, la provincia en esta estación cuenta con escasas precipitaciones y el inicio de las primeras heladas, a lo que se suma el déficit hídrico existente. Estas condiciones, facilitan que la vegetación se convierta en un foco de incendio ante una quema de pastizales o incluso ante una colilla de cigarrillo.

También, los productores practican con regularidad la quema como una herramienta de manejo, lo que sin una supervisión adecuada puede terminar en un incendio incontrolable generando resultados negativos diversos, con o sin conocimientos del comportamiento y los efectos que provoca el fuego.

Por ello, desde los organismos del Estado recomiendan una serie de acciones a tener en cuenta para productores y población en general.

Entre ellas sugieren no arrojar colillas de cigarrillos encendidos desde vehículos en movimiento, sea en rutas o por caminos vecinales; acampar en lugares autorizados para encender fuego; nunca deja sólo el fuego; tener recipientes con agua cerca del fogón; no tirar ni dejar residuos en bosques y lugares de acampe, latas y vidrios, ya que pueden actuar de lupa y provocar incendios; no hacer fuego debajo de árboles.

Además, explicaron que la forma correcta de apagar fogatas es con abundante agua, luego se remueven las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También, se debe echar agua a los restos de leña o carbón y alrededor, ya que el lugar debe quedar frío.

A su vez, instaron a no quemar basuras o pastizales, teniendo cuenta que el fuego puede propagarse hacia viviendas lindantes, postes del tendido eléctrico, de telefonía, televisión por cable, produciendo la interrupción de los servicios con el consiguiente daño material u otras situaciones más graves.

También, si la vivienda se encuentra rodeada de terrenos baldíos, es conveniente que efectúe una limpieza de los arbustos y pastos alrededor de su inmueble, a fin de evitar la propagación de las llamas hacia su inmueble.





En el caso de viajar por ruta y observar un incendio de pastizal y/o campo, se debe llamar inmediatamente a los Bomberos y circular con precaución.

Si se cuenta con piletas, mantenerlas con agua durante todo el año, ya que puede ser utilizada por los bomberos para controlar el avance del fuego.

Asimismo, se recomendó usar rejillas “matachispas” en los escapes de los vehículos para circular por el monte o zona rural.

Según precisaron, es sumamente necesario tomar medidas previas a los focos de incendios que ocasionan consecuencias ecológicas, económicas, sociales y sanitarias, disminuyendo la biodiversidad, facilitando la erosión del suelo, generando pérdidas de cosechas, pasturas y especies forestales de valor comercial, muerte del ganado y daño material a instalaciones.

Posteriormente, ocasionan disminución de la productividad en los campos y en la salud producen afecciones respiratorias diversas, problemas cardiovasculares e irritaciones oculares.