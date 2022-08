Este martes se conocerán los detalles de la segmentación tarifaria

Gialluca afirmó que, esperamos que la Secretaria de Energía Flavia Royón, confirme que a los usuarios del Norte Grande no se les eliminarán subsidios nacionales por consumos superiores a los 400 kwh. De lo contrario, el Gobierno Nacional será objeto de una avalancha de denuncias judiciales, “pues, esto no se anunció, ni se trató en las Audiencias Públicas de las que participamos y va en contra inclusive de lo que señalaron las propias Autoridades Nacionales en cuanto a que la quita de subsidios en principio era para un 10% y ahora quieren llevarla a un 50% de los usuarios, fundándose en una simple Resolución del Ministerio de Economía, lo que va a producir una quita extraordinaria de ingresos, tanto a los trabajadores públicos, como privados, en un contexto donde la inflación no se detiene y existe un fuerte aumento en los precios de los alimentos, como así también una gran especulación que terminan pagando los consumidores-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, vamos a esperar que este próximo martes se anuncien por la nueva Secretaria de Energía Flavia Royón, las especificaciones y los topes del consumo de energía eléctrica como consecuencia de la segmentación tarifaria llevada adelante en todo el país. Este demorado anuncio, entendemos debería ser muy claro para todos los usuarios y para todas las regiones, pues, en el caso del Norte Grande, el uso de la energía eléctrica es una necesidad y somos todos electrodependientes, por lo cual, de existir eliminaciones de los subsidios nacionales a los consumos mayores a 400 kwh, “afectaría a prácticamente todos los usuarios de la provincia, ya que, el promedio de consumo energético en un hogar en Formosa, rondan desde los 700 kwh para arriba”. Las únicas certezas que tenemos hasta ahora es que, entre los más de 9 millones de hogares que pidieron mantener los subsidios, el Gobierno Nacional va a aplicar topes a la tarifa subsidiada, que serán distintos por regiones, ya que se tendrán en cuenta las diferencias climáticas y el costo de distribución, así como también la estacionalidad. En este sentido, Flavia Royón ha expresado que, “La realidad argentina ha sido muy distinta a la realidad mundial donde también los costos de la energía se han disparado; esto habla de la política de garantizar el abastecimiento energético para los argentinos y para la industria sino también de todas las posibilidades que tiene este sector de autoabastecerse y también de ser un complejo exportador”.