"Con la Facultad de Medicina, el gobernador Insfrán brinda nuevas oportunidades de progreso a las juventudes"

El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, dijo que “el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán brinda cada vez más oportunidades de progreso para cada joven, viva donde viva, y que de esta manera pueda superarse y desarrollarse en comunidad”.

En contacto con AGENFOR, subrayó que “el gobernador Gildo Insfran, permanentemente está generando igualdad de oportunidades para las juventudes, y lo más importante es que se hace con equidad territorial, esto lo podemos ver, en educación, salud, deporte”.

Destacó que “el anuncio de la creación de la Facultad de Medicina, con las carreras de Medicina y de Licenciatura en Enfermería, en la Universidad Provincial de Formosa, representa una nueva oportunidad para las juventudes de nuestro pueblo. Es una decisión política que significa mucho más que ampliar la oferta académica de educación superior de la Provincia. Estamos hablando de carreras de alta demanda laboral, que las juventudes formoseñas, y de otras provincias que quieran formarse, podrán cursar integralmente en nuestra provincia, con los mejores estándares de calidad”.

Agregó que “hay una alta necesidad de profesionales de la salud, tanto de la enfermería como de la medicina, por eso, la creación de la Facultad viene a promover que se formen profesionales de calidad, lo cual beneficiará a todo el pueblo, porque vamos a tener más médicos y enfermeros universitarios en cada hospital y centro de salud de la provincia”

De esta manera marcó que “para las juventudes, el desafío de la hora es seguir eliminando asimetrías, y eso se hace con voluntad política, un proyecto claro e inclusivo. Es por ello, que los discursos vacíos, las propuestas sin base ideológica y los proyectos sin conducción jamás han sido capaces de construir nada”.

“Lastimosamente encontramos voces que increíblemente se han opuesto a esta maravillosa decisión política. Dan pena los argumentos que vuelven a sostener que las y los formoseños no estamos a la altura, que no somos capaces” comentó Galarza respecto a las criticas recientes de la diputada Neme. Sin embargó convoco a las juventudes a “tomar como de quien vienen esas expresiones y no dejarse desalentar por los que quieren subestimar a las juventudes. Hay que demostrar con esfuerzo nuestras capacidades y aprovechar esta nueva oportunidad que nos brinda el Dr. Insfrán para desplegar toda nuestra potencialidad, contribuyendo así a nuestro desarrollo personal y al de nuestra amada provincia”

El director de Asuntos juveniles opinó que “estas son las decisiones políticas que reafirman rumbo de Justicia Social con equidad territorial que caracteriza al Gobierno del Dr. Gildo Insfrán, lo que fortalece su liderazgo sobre las bases populares, trascendiendo generaciones”.

Por último, Galarza expreso que “nunca fue tan fácil para un pueblo diferenciar quien genera oportunidades de crecimiento y desarrollo, y quienes generan odio. Aunque algunos personajes quieran estigmatizar a la juventud o intenten alejarnos del debate político, sabemos de la responsabilidad a la que nos convoca el presente, defender lo que estamos logrando en unidad, organización y solidaridad”.