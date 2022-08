Afirmaron que la segmentación energética dejará sin subsidios a miles de usuarios formoseños

Gialluca señaló que, si bien la Secretaria de Energía elevó el tope de consumo para la tarifa con subsidios de 400 kwh mensuales por hogar a 550 kwh para las Localidades que no cuenten con gas natural por redes, les habíamos advertido que cualquier grupo familiar en Formosa arranca con 700 a 750 kwh mensuales por las altas temperaturas y a todo esto si se le suma negarnos una Tarifa Regional Diferenciada, es porque el Estado Nacional está hoy favoreciendo a CABA, AMBA y a Provincias del Sur, dejando al Norte Grande de lado a pesar que somos los que generamos la energía eléctrica para que los usuarios de CABA y AMBA se lleven todos los beneficios-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que, antes los anuncios sobre la nueva segmentación tarifaria de luz, gas y agua realizada por Flavia Royón Secretaria de Energía, quien depende del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, “solicitaremos Institucionalmente una serie de aclaraciones, pues, no vamos a permitir que en aras de incentivar la eficiencia y el ahorro energético, se apliquen medidas que luego repercutirán negativamente en el bolsillo de los usuarios y en nuestra provincia especialmente los de la energía eléctrica”. Desde la Secretaria de Energía afirmaron que, con datos provisorios del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se determinó una cifra de 8.890.998 usuarios que se anotaron para recibir el subsidio de las tarifas en la energía eléctrica. Gialluca recordó que, la segmentación aquí fija 3 categorías: * Nivel 1: usuarios de mayores ingresos y quienes no se registraron; * Nivel 2: usuarios de menores ingresos registrados, -y donde se van a incluir a los beneficiarios de la tarifa social-; * Nivel 3: usuarios de ingresos medios. El Funcionario Provincial, “si bien señaló como algo positivo, pero insuficiente para nuestra Provincia y para todos los usuarios del Norte Grande”, el tope de consumo que será de 400 kwh mensual por hogar y de 550 kwh para las Localidades que no cuenten con gas natural por redes. Es decir, que, en el caso de los usuarios de la energía eléctrica de la Provincia de Formosa, en donde hemos denunciado de antemano a la Secretaría de Energía que el promedio de consumo con el que se inicia cualquier grupo familiar, está entre los 700 y 750 kwh, por lo que, si bien se incrementó el tope, “lo consideramos absolutamente insuficiente”. Por otro lado, si bien es cierto que si uno se pasa el tope “no pierde todo el subsidio”, en razón a la progresividad sobre el incremento se va a aplicar la quita de subsidios. El Ombudsman Provincial, advirtió que, las generadoras de energía eléctrica vienen recibiendo mayores subsidios que los usuarios por parte del Gobierno Nacional y no podemos dejar pasar que, “en las Audiencias Públicas de las cuales participamos en el mes de mayo respecto a la segmentación tarifaria, no estaba el ítem de quita de subsidios a partir de consumos superiores a los 400 kwh”. Por otra parte, necesitamos conocer hasta cuándo va a regir este esquema de segmentación tarifaria y por último, ¿qué tiene el Gobierno Nacional contra los usuarios del Norte Grande, que hasta hoy no solamente nos discriminan, sino que nos perjudican gravemente en nuestras economías familiares, al no aprobar caprichosamente una Tarifa Regional Diferenciada o vale también el ejemplo de las gravísimas inequidades en los subsidios al transporte público?. No pueden hablar de federalismo y de inclusión y de apoyo a las Provincias del Norte Grande, cuando en la práctica vemos que los mayores subsidios van para el AMBA, para CABA y para las Provincias del Sur.