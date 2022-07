En la primera semana de agosto iniciaría vacunación anticovid para niños de 6 meses

Así lo estimó el médico infectólogo del Ministerio de Desarrollo Humano, Julián Bibolini. La franja abarca a bebés de seis meses hasta niños de 3 años.

“La semana que viene arrancaría la aplicación de dosis en este grupo de niños, coincidiendo con el resto del país” anticipó el médico, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Cabe recordar que a mediados de julio, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, encabezó una reunión virtual del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones, en la cual se decidió avanzar con la vacunación contra la COVID-19 en niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años de edad.

La jefa de la cartera sanitaria nacional destacó la importancia de avanzar en la cobertura contra COVID-19 del único grupo etario que quedaba aún no disponía de una opción de vacunación. El anunció contó con el apoyo de las sociedades de pediatría.

“Estaba pautado que sería esta semana, pero hay una pequeña demora en la entrega, probablemente sea después del miércoles, todavía tenemos que ver la cantidad de dosis que nos enviarán, para comenzar lo antes posible” anticipó Bibolini.

Análisis de la situación

A continuación, brindó un análisis de la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Formosa, con un descenso actual de casos de coronavirus.

“Está bajando en Formosa ciudad, pero el interior tiene casos repartidos, es lógico porque el boom inicial fue la capital y luego se repartió al interior, como ocurre en el resto del país. Por lo tanto, no va a descender tan rápido, probablemente durante dos semanas más tendremos el numero estable o parecido al actual” graficó.

No obstante consideró que es “alta” la cantidad de diagnósticos actuales aunque observó que es “baja” la cantidad de pacientes de deben ser ingresados a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y ello gracias a que cuentan con esquema de vacunación completo.

Señaló que actualmente “no llegan a diez” pacientes internados en UTI, una cifra baja, teniendo en cuenta que en el pico de la ola, Formosa llegó a tener cien personas en ese servicio.

“Es un dato sumamente importante, y ocurre obviamente porque las personas se han vacunado, esto ha permitido que por más infectados que haya, no terminen en UTI. Es el objetivo de la vacuna, prevenir los cuadros graves” insistió.

Aclaró no obstante que las vacunas no son ciento por ciento efectivas al señalar que “habrá casos que estando vacunados, terminen internándose y puedan llegar a fallecer” y sostuvo que de acuerdo a los datos sobre coronavirus que se registran en Argentina, Latinoamérica y el mundo se concluye que “las personas vacunadas tiene muchísimo mejor pronóstico que las no vacunadas, quienes tienen hasta el 21% de posibilidad de terminar en terapia intensiva.