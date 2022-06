Se debe informar y concientizar a los conductores en Formosa que en el mes de julio entra en vigencia el scoring en licencias de conducir

Gialluca afirmó que, con el nuevo Sistema de Scoring, todos los conductores van a ser iguales ante la Ley de Tránsito y tendrán que enfrentar las mismas consecuencias cuando cometan infracciones que pongan en riesgo la seguridad y la vida, dejando de lado que, las faltas de tránsito se resuelven con dinero y aquellos que no lo comprendan, no podrán conducir un vehículo-En el marco de la V Expo Seguridad Vial -Todos Unidos por la Vida- y en la que participaron diversos Organismos del Estado Provincial, entre ellos el Consejo de Seguridad Vial Provincia, la Dirección de Seguridad Vial, Dirección de Policía de Seguridad Vial, Dirección de Transporte, Áreas de Educación y Derechos Humanos, SIPEC, Bomberos; la Defensoría del Pueblo con su stand, centró su actividad en las sugerencias indispensables que deben tener tanto peatones, como ciclistas al desplegar sus diversas actividades. En esta ocasión, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, se hace necesario e imperioso que todos los conductores de la Provincia de Formosa, comiencen a tener “conocimiento y conciencia en que, a partir del próximo mes de julio, entrará en vigencia el nuevo sistema de Scoring, por el cual, se descontarán puntos de la Licencia Nacional de Conducir por infracciones que se cometan y con esto, cualquier conductor podría ser inhabilitado”. Nuestra Provincia ya se encuentra adherida a este sistema y en lo que respecta a los Municipios, conforme surge de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta la fecha únicamente el Municipio de la Ciudad de Formosa, otorga Licencias Nacionales de Conducir y en consecuencia, se aplica el Decreto Nº 242/20 publicado en el BO y por ende todas las personas serán iguales ante la Ley de Tránsito y van a tener que enfrentar las mismas consecuencias al momento de cometer infracciones que pongan en riesgo la vida, tanto propia, como la de terceros. Agregó el Funcionario Provincial que, esto es un gran logro, producto de las políticas públicas federalizadas en seguridad vial que se viene llevando adelante y que buscan “romper con una vieja tradición en nuestro país, donde las infracciones de tránsito se resuelven con dinero”. El Scoring viene a terminar con esto y se le asigna a cada conductor 20 puntos en su licencia de conducir y que podrá perder en caso de cometer distintas infracciones. El mensaje que debe entender nuestra Comunidad Formoseña es que, “desde el Consejo de Seguridad Vial Provincial, buscamos transmitir que manejar implica una responsabilidad y que, si un conductor lo hace mal, perderá su licencia”. Cuando pierdan por primera vez los 20 puntos, quedarán inhabilitados para conducir por 60 días, en la segunda oportunidad, el plazo aumentará a 120 días y la tercera a 180 días. Luego se va duplicando sucesivamente. Para el recupero de los puntos, los conductores pueden efectuar cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales, pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los periodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente 20 puntos para poder conducir. Es por ello que, se iniciarán campañas de concientización y de prevención, además de información por todos los medios de comunicación ante la inminente aplicación en Formosa del nuevo sistema de multas por scoring que ha quedado unificado en toda la argentina. Para ello, es indispensable que quienes conduzcan conozcan que las principales infracciones que le restarán puntos son: * Circular con licencia de conducir vencida (5 puntos). * Circular sin RTO (4). * Circular sin casco (5). * Circular sin cinturones de seguridad (4). * No respetar semáforos (5). * Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos (10). * No respetar límites de velocidad -menos del 30%- (5). * No respetar límite de velocidad -más del 30%- (10). * Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida (20). * Participar u organizar en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores (20).