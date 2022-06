Nuevo fallo judicial ordena a entidad bancaria restituir suma de dinero robada por ciberdelincuentes

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó los fundamentos del Dictamen Fiscal de la Dra. Claudia Silvana Ontiveros Todone Fiscal 2 - Ministerio Público de 1ra. Instancia, “al analizar la procedencia de una medida autosatisfactiva que tenía por objeto la restitución de la suma de $70.000, perteneciente a una dependiente del Poder Judicial de la Provincia y que había sido víctima de un ciberdelito, denunciando la exclusiva responsabilidad del Banco Formosa S.A. y los defectos de su sistema de seguridad en las cuentas de sus usuarios”. Gialluca coincidió totalmente con el Dictamen Fiscal en cuanto a que el derecho de los consumidores es un microsistema legal de protección que gira dentro del sistema del Derecho Privado, con base en el Derecho Constitucional y por lo tanto, las soluciones deben siempre buscarse dentro de este sistema dado su carácter autónomo y derogatorio de normas generales. Agregó el Funcionario Provincial que, la persona damnificada fue atendida en su momento por el Organismo de la Constitución “y que concretó la denuncia policial como corresponde y dada la incapacidad que posee la misma, inmediatamente se cursaron las actuaciones administrativas a la entidad bancaria, la cual, desconoció responsabilidad alguna en los hechos, lo cual, obviamente, molestó de sobremanera a esta víctima de los fraudes bancarios que se vienen produciendo últimamente y donde no se trata de un caso en que medie responsabilidad alguna de la persona, ya que, no compartió claves, ni tampoco navegó por redes sociales y menos aún en sitios web no seguros o autorizados, lo cierto es que en la etapa administrativa, los bancos se niegan a restituir las sumas de dinero robadas y nos toca Institucionalmente notificar dicha decisión, dejando a las personas en la opción de judicializar su caso o esperar como otras -una respuesta positiva por parte de la entidad financiera de la cual se trate-”. En este caso, el Juez en lo Civil y Comercial Nº 3 Dr. Raúl Vicente López Uriburu, resolvió la inmediata restitución a la Sra. G.E.G. de la suma de $70.000 que el Banco Formosa deberá acreditar en su caja de ahorro sueldo, fundando esta decisión en las fallas en la seguridad que el Banco Formosa debería brindar a los usuarios, pues en este caso como en otros, se toma conocimiento del robo cuando se ingresa al homebanking y la gente se encuentra con que le han vaciado su cuenta, siendo que el dinero ya ha sido transferido a otra entidad en este caso al Brubank -banco digital- que en la argentina, los delincuentes utilizan frecuentemente para hacer el desvío de las sumas de dinero robadas y que por ello ya hemos solicitado una investigación al BCRA. Por último, desde la Defensoría del Pueblo, señalaron que necesitamos que los bancos, cuando medien robos en los que no existe responsabilidad alguna de los usuarios, sumado a su buen perfil financiero, procedan a la devolución de las sumas de dinero pertinentes, “más allá de que continúe la investigación y las causas judiciales en sede penal, pues, no es necesario someter a los damnificados a tener que iniciar causas civiles como la antes descripta, para recién empezar a poner las cosas en orden, siendo inentendible por nuestra parte, las apelaciones que hacen los bancos, ya que, ni ellos saben explicar cómo o por qué se produjeron los robos”.