Los Juegos Evita vuelven a ser realidad

El Gobierno de Formosa puso en marcha la edición 2022 de los Juegos Deportivos y Culturales Evita. El programa deportivo que incluye a todo el territorio y que tiene como gran atractivo para los deportistas ser los representantes de su provincia en la instancia Nacional.

En el estadio Centenario se realizó el acto de lanzamiento bajo la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria contando con la presencia de autoridades provinciales, invitados especialmente para la ocasión, entre ellos el Ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra, y el diputado provincial Agustín Samaniego, quienes dirigieron la palabra junto al anfitrión Mario Romay, Secretario de Deportes.

También hubo expresiones de profesores y deportistas, entre ellos el ciclista Moisés Durán, ganador de cuatro medallas de oro en las instancias Nacionales de los Juegos Evita.

Los Juegos Evita comienzan a jugarse de inmediato porque desde este martes 14 de junio quedan abiertas las inscripciones para participar en todos los deportes. Tal como lo anunció Luis Ortellado, Director de Deportes, en esta presentación, se pueden anotar en el área de deportes de cada uno de los municipios y comisiones de fomento de todo el interior y en capital en la sede de la Secretaría de Deportes –estadio Centenario-.

Puntos a tener en cuenta: los inscriptos deberán ser residentes de los municipios o localidades a las cuales representen, tomándose como válido el domicilio que figura en el DNI donde conste la residencia al 31 de diciembre del año anterior a la edición en curso como mínimo.

Como ocurrió tradicionalmente, estos Juegos Evita tendrán diferentes instancias: Municipal, Departamental, Provincial y Nacional. Cada una de estas tiene sus fechas de desarrollo, incluyendo a la inscripción que será del 14 al 21 de junio. Del 21 al 26 de junio será la etapa Municipal, del 27 de junio al 8 de julio la Departamental y las finales se extenderán del 28 de julio al 12 de octubre. Por último queda la instancia Nacional que para las categorías juveniles y discapacidad será en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre y para las personas mayores de 60 años en San Luis del 7 al 11 de noviembre.

Habrá cinco categorías para los deportes juveniles: Sub 14 -10, 11, 12, 13 y 14 años-, Sub 15 -13, 14 y 15 años-, Sub 16 -15 y 16 años-, Sub 17 -16 y 17 años- y sub 18 -17 y 18 años-. La oferta deportiva para ellos es muy amplia: acuatlón, escalada, judo, rugby, ajedrez, esgrima, karate, skate, atletismo, fútbol 11, levantamiento olímpico, taekwondo, bádminton, fútbol 7, lucha grecorromana, tenis, básquet 3 vs 3, futsal, lucha libre, tenis de mesa, básquet 5 vs 5, gimnasia artística, natación, tiro, boxeo, gimnasia rítmica, natación artística, tiro con arco, canotaje, gimnasia trampolín, optimist, vóley, cestoball, handball, patín artístico, vóley de playa, ciclismo, handball de playa, patín carrera, windsurf, ciclismo de montaña, hockey, pelota paleta.

En el área de Discapacidad, las disciplinas van a ser atletismo, natación, badminton, power lifting, básquet 3x3, taekwondo, boccia, tenis, fútbol 3, tenis de mesa, goalball, vóley sentado.

Las personas mayores de 60 años tienen ajedrez, orientación, padel, sapo, tejo, tenis de mesa, truco y newcom –vóley adaptado-.

Con la propuesta en marcha, luego de dos años donde no hubo Juegos Evita por la pandemia, toda la provincia está lista para volver a disfrutar de esta fiesta del deporte. Es momento de inscribirse ahora para luego ir jugando cada una de las etapas donde los deportistas de todo el territorio provincial se pueden ilusionar con llegar a representar a su tierra frente a todo el país.