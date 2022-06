La UTA seccional Formosa amenaza con neuvo paro de colectivos por falta de pago de un bono acordado y el posible incumplimiento salarial

Gialluca señaló que, desde Crucero del Sur Agrupación, afirman que no se les han acreditado los subsidios para poder pagar el bono acordado y que menos podrán ante esta situación abonar sueldos y aguinaldos con incrementos, más otro bono al cual se comprometieron oportunamente. Ante esta situación, se pidió al Secretario de Transporte de Nación Diego Giuliano y al Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados Jorge Rizzotti, que adopten las medidas inmediatas que permitan una distribución equitativa y federal de los subsidios, los cuales en la actualidad el 85% se los lleva el AMBA y el 15% restante es distribuido entre todas las Provincias del Interior-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, mantuvo en horas de la mañana el día miercoles 22 del corriente, sendos contactos con el Titular de la UTA – Seccional Formosa Diego Mendoza y con el Gerente de la Empresa Crucero del Sur Agrupación, “en donde los choferes denunciaron que la empresa no les ha depositado en tiempo y forma el bono de $15 mil y que en consecuencia ven con suma preocupación que en los próximos días no les cumplan con sus haberes, más aguinaldo, que vienen con aumentos y además otro bono que ya estaba acordado con anterioridad”. Por parte de la transportista, expresaron al Ombudsman Provincial que no tienen fondos para cumplir con estas obligaciones, más costos como combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones y seguros, todos elementos imprescindibles para poder mantener operable el servicio. En este contexto, desde el Organismo de la Constitución, señalaron que, estamos trabajando con el Gobierno Provincial, la Municipalidad, Gremios y Empresas, para que los usuarios y la población en general, no tengan que soportar un nuevo paro del transporte público de pasajeros. Gialluca adelantó que, la Federación que nuclea a las Empresas de Transporte de Pasajero Urbano (FATAP) que opera fuera del AMBA, anunciaron que dejarán de prestar sus servicios en la franja horaria de 22:00 a 6:00 a.m., toda vez que las mismas están reclamando 70 millones de pesos en subsidios, mientras que el Ejecutivo Nacional les ha asignado una partida de 38 millones, un 45% menos. El Funcionario Provincial, adelantó que, hemos pedido al Secretario de Transporte de Nación, Diego Giuliano y al Presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, “que aprueben de forma inmediata una equitativa distribución de los subsidios al transporte público del interior, toda vez que el AMBA concentra el 85% de los subsidios y el resto de las provincias deben repartirse el 13 o 15% restante, lo que representa una medida que no puede sostenerse ni un día más, ya que, la misma origina desigualdades, en el precio de los pasajes y lo que es peor, están dejando a los grupos familiares más vulnerables del interior de la argentina sin un servicio esencial que es utilizado día a día para cumplir con las obligaciones laborales y otras actividades impostergables”. Finalizó diciendo que, los funcionarios y diputados nacionales tienen la obligación de terminar con esta lamentable situación que implican que el sector del transporte público de pasajeros del interior de país, continúe siendo marginado y los usuarios tengan que pagar pasajes cuyo valor asciende al triple de lo que paga un pasajero en el AMBA.