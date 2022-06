Últimos días para inscribirse en capacitación sobre finanzas personales

El “Programas Finanzas Cerca 2022” es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tendiente a mejorar el uso del dinero en la población; y cuyo cierre de inscripción es el próximo viernes 24 de junio.

Esto se ejecuta a través de la Subsecretaria de Crédito Público y Programación Económica dependiente de ese ministerio.

En el 2021 el Gobierno Provincial firmó el Convenio marco de cooperación y colaboración en Educación Financiera con el BCRA, a fin de desarrollar de manera conjunta, acciones destinadas a promover el fortalecimiento y la difusión de la Educación Financiera en la provincia; para ello se han diseñado capacitaciones destinadas a diferentes grupos sociales como docentes, estudiantes, jubilados, pensionados y trabajadores de la economía social.

A priori todos sabemos manejar nuestro dinero de la manera más conveniente (al menos eso creemos) pero basta plantearse algunas cuestiones para reflexionar si realmente “estoy manejando bien mi plata”. Por ejemplo: “¿Tenemos un presupuesto familiar?” “¿Sabemos cuáles son nuestras urgencias y prioridades financieras?” “¿Cuáles son las metas financieras familiares y personales”?

Es harto sabido que, en una sociedad capitalista, hay un gran déficit de la educación formal: no se enseña el manejo del dinero, uno de los principales elementos o energías que rigen nuestras vidas, así que si estás entre las personas que dicen “no se en que se me fue el sueldo” o “tengo que ver si me da el margen de la tarjeta”, créenos, el “PROGRAMA FINANZAS CERCA 2022”, es para vos. Proba y después contanos…o mejor, contá más con tu dinero, solo tenes que ingresar al siguiente link y registrarte: https://cutt.ly/FinanzasCerca