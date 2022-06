La Defensoría solicitó al Congreso Nacional la ratificación del Convenio Marco para el control del tabaco

Gialluca señaló que, el problema del tabaquismo no se resuelve solo con Normas y que hoy existen publicidades y promociones de las tabacaleras que están dirigidas a que niñas/os y adolescentes se sientan atraídos al consumo de tabaco y han incorporado no solamente sabores atractivos como las cápsulas de mentol que disminuyen el sabor amargo del tabaco, sino que, no respetan normativas que prohíben la publicidad y promoción de estos productos-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Congreso de la Nación, tanto al Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, como a la Presidenta del Senado Cristina Fernández, que nuestro país proceda a la Ratificación del Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT), conocido como el primer Tratado Global de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud para dar respuesta al problema del tabaquismo. Se fundamentó el requerimiento dada la necesidad que, la argentina ratifique el mismo, para poder de este modo, luchar organizadamente contra el consumo desmedido de tabaco, el cual trae como consecuencia que, en los últimos años, el tabaquismo se relacione con 3 de las 8 enfermedades que generan más muertes a nivel mundial. Igual requerimiento, se concretó a la actual Ministra de Salud de la Nación Dra. Carla Vizzotti. Desde el Organismo de la Constitución, se recordó que, a nivel nacional rige la Ley Nº 26.687 que busca reducir el tabaquismo en la población y que a nivel provincial contamos con la Ley Nº 1.574, que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco a los fines de la prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo, como así también con Ordenanzas de adhesión a la normativa provincial que se encuentran vigentes desde hace varios años. Gialluca señaló que, sabemos que el problema del tabaquismo no se resuelve solo con normas y por ello se hace necesario encarar agresivas políticas públicas que disminuyan el riesgo de que los niños y adolescentes desarrollen adicciones y la probabilidad de que sufran enfermedades crónicas, toda vez que, el consumo temprano del tabaco aumenta el riesgo en los mismos en que sufran hipertensión, cánceres, infartos y ataques cerebrovasculares. Debemos también luchar contra las estrategias de las empresas tabacaleras que, siempre están sacando provecho de los vacíos legales, como lo es la exhibición de productos de paquetes de cigarrillos, junto con las golosinas, buscando normalizar el consumo del tabaco ante las miradas de niñas/os y adolescentes, pretendiendo mostrar que el consumo del producto del tabaco, es algo habitual y socialmente aceptable. Por ello, se recordó la vigencia de la Resolución Nº 143/2022 del Ministerio de Salud de Nación que dispuso nuevas restricciones a la -publicidad engañosa- de la industria del tabaco. mediante las “Normas para la Divulgación de Información al Público Acerca de los Ingredientes de Productos de Tabaco” prohibiéndose la “mención a ingredientes y aditivos, como saborizantes, aromatizantes o cualquier otro tipo” que pretenda hacer al producto más atractivo, en pos de resguardar especialmente a niñas/os y adolescentes. En la Argentina se producen más de 45 mil muertes al año y, esto genera una importante carga en el gasto de salud para el tratamiento de las enfermedades asociadas. Por otro lado, las enfermedades no transmisibles (ENT) causan el 72% de las defunciones que se producen anualmente en nuestro país; particularmente las enfermedades cardiovasculares y el cáncer el 30% y el 20%, respectivamente. El consumo de tabaco es causa de enfermedades respiratorias graves, como enfisema y EPOC, cáncer de pulmón, boca, labios, lengua, laringe, faringe, esófago, estómago, páncreas, vejiga, riñón, cuello de útero, colon y recto, hígado, mama, cavidad nasal, ovario y ciertas formas de leucemia. También aumenta el riesgo de desarrollar patologías cardiovasculares, como enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular (ACV), enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. Además, quienes no son fumadores, pero se encuentran expuestos al humo de productos de tabaco corren iguales riesgos de salud que una persona que fuma.