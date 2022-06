Invitan a participar de un torneo de ajedrez en el Salón Cultural Municipal

La Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina y el Club de Ajedrez “Peones del Norte” invitan a la comunidad a participar del 1° Torneo de Ajedrez, homenaje a “Dr. Ramón Ulises ‘Koki’ Cordova”, el cual tendrá lugar este sábado, en las instalaciones del Centro Cultural Municipal.

Los aficionados y aficionadas de este deporte podrán inscribirse, de manera gratuita, a partir de las 8.30 horas, en tanto que el certamen dará inicio a las 10.

Se competirá en la categoría libre, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, y el ritmo de juego será de 20 minutos, con 3 de incremento.

El torneo será en homenaje al doctor Ramón Ulises Cordova, quien publicó el libro “Ajedrez, sus protagonistas en Formosa”, y representó a Formosa en la categoría Adultos Mayores en los juegos Nacionales Evita en Mar del Plata en el año 2008, obteniendo el 1° lugar en la categoría individual, a la edad de 72 años.