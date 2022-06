Fernando Signorini brindó una charla deportiva en el Centro Cultural Municipal ante un gran marco de público

El experimentado preparador de futbolistas, Fernando Signorini, brindó una interesante charla deportiva durante la jornada de este sábado, organizada por la Municipalidad en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, ante una gran concurrencia.

Estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré; el concejal justicialista José Delguy; dirigentes de la Liga Formoseña de Fútbol, futbolistas y público en general.

Durante el evento, el reconocido profesional deportivo se refirió a las grandes experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria, entre ellas, las de haber trabajado junto a Diego Armando Maradona, Lionel Messi, César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, entre otras personalidades de renombre del deporte mundial.

Del mismo modo, abordó varios temas de la actualidad rodeadas al mundo del fútbol, como la formación temprana de los y las futbolistas, tanto en el aspecto deportivo como social, y los nuevos paradigmas acerca de los objetivos por los que se practica el deporte.

Además, propuso un diálogo interactivo con el público presente para conocer experiencias y sueños de la comunidad deportiva de Formosa, provincia que en esta ocasión pudo visitar por primera vez.

“Esta charla aporta muchísimo a los preparadores físicos, dirigentes, jugadores, niños y niñas. Todos ellos requieren escuchar a personas con tanta experiencia, como es el caso de Signorini, sobre todo para el comportamiento adecuado dentro y fuera de la cancha, erradicando de esta manera cualquier tipo de violencia en el fútbol y en todos los deportes”, expresó al respecto el jefe comunal.

Por su parte, Fernando Signorini, al hacer uso de la palabra, agradeció al intendente Jorge Jofré por las gestiones realizadas para que pueda estar en Formosa por primera vez y manifestó: “Vine a hablar de las cosas que el auditorio tiene ganas de saber, y también vine con muchas ganas de hacerles preguntas a los preparadores de futbolistas, a los futbolistas y a los padres”.

Seguidamente, dando respuestas a las consultas del público presente, confesó: “Yo no planifiqué nada de lo que me sucedió en la vida; se me dio todo por casualidad. Para mí no hay un pasado: hay un presente que exige que sigamos haciendo todo para formar mejores individuos en esta sociedad. Tengo valores que son comunes e inalterables, y me encanta estar en lugares como Formosa, transmitiéndolos”.

Para finalizar, Signorini reflexionó: “El deporte es un argumento maravilloso como arma cultural, y si no es transformador de esta realidad espantosa, ¿para qué sirve? El deporte no nos puede seguir dividiendo ni formando barreras”.