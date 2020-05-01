El viaje de un amigo exntrañable
CELESTINO "TATITO" ROLÓN, ENTRAÑABLE AMIGO DE NUESTRANIÑEZ,ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN DON BOSCO Y EN NUESTRA MADUREZ COMO COMPAÑEROS EN LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN, SE NOS ADELANTÓ EN LA MADRUGADA DE ESTE 2 DE JUNIO.EL PAPÁ DE PATRICIA Y GRISEL ESTÁ VIAJANDO HACIA EL SITIO QUE EL SEÑOR DESTINA A LAS PERSONAS BUENAS , HONESTAS Y HUMILDES. COMPARTIMOS PARTIDOS DE FÚTBOL, NOCHES DE BOHEMIA JUVENIL , RUEDAS DE CANTO Y ASADO Y TAMBIEN JORNADAS DE TRABAJO RESPONSABLE. INCREÍBLEMENTE, QUIENES CRECIMOS EN LA AMISTAD PENSAMOS EN N UESTRA ETERNIDAD. Y LO DIGO PORQUE CUANDO EL DOLOR ME IMPACTÓ EN EL ALMA Y SE TRADUJO EN EL LLANTO, SOLO ENCONTRÉ ESTE RECUERDO CON EL GOBERNADOR AUGUSTO GUILLERMO SOSA LAPRIDA CON QUIEN COMENZAMOS A TRABAJAR. A LA DERECHA DEL HOMBRE QUE EN ESE DIA DE 1973 DEJABA EL CARGO EN MANOS DE DON ANTENOR ARGENTINO GAUNA, SE LO VE A "TATITO". COMPLETAN LA ESCENA JORGE CASTILLO, OSWALDO URBIETA, FELIPE PATIÑO, ROBERTO MEDINA MARIÑO Y QUIEN REDACTA ESTA DESPEDIDA AL AMIGO QUE SE VA, DON JUSTO URBIETA. HACÍA MUCHO TIEMPO QUE NADA SABÍA DEL AMIGO
Y HACE 20 DÍAS EN QUE ANUNCIABA A MI FAMILIA QUE LO LLAMARÍA PORQUE EL ÚLTIMO ENCUENTRO FUE HACE POCO MÁS DE UN AÑO CUANDO TUVE QUE IR A BUENOS AIRES A BUSCAR ALIVIO EN EL INSTITUTO FLÉMING. SABÍAMOS AMBOS DE NUESTROS PESARES Y DOLORES. LOS DEL CUERPO Y LOS DEL ALMA. PERO ESO QUEDA EN LA INTIMIDAD DE LA HISTORIA DE DOS BUENOS AMIGOS QUE , SEGURAMENTE, SE REENCONTRARÁN. ADEMAS DE ESA ÚNICA FOTO QUE ARCHIVABA, ME QUEDO CON SU FIGURA BUENA VISITÁNDOME Y SUS GESTOS DE AMIGO LEAL DEMOSTRADOS EFECTIVAMENTE CUANDO LOS TRAJINES DE LA VIDA DE AMBOS ASÍ LO DEMANDARON. QUE EN PAS DESCANSES , AMIGO DEL ALMA!
CHAUCITO...YA NOS REENCONTRAREMOS!