El Gobierno de Formosa entregó audífonos a pacientes pediátricos y adultos

Accionar que forma parte del abordaje gratuito que reciben las personas con problemas de audición para mejorar su calidad de vida.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la entrega de audífonos para pacientes hipoacúsicos que reciben atención en el sistema público de salud.

Con la presencia del titular de la cartera de salud de la provincia, doctor Aníbal Gómez, otras autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano, directivos y referentes de servicios del Hospital Central y del Hospital de la Madre y el Niño, pacientes y familiares, el acto de entrega tuvo lugar este viernes por la mañana, en el hall central del nosocomio que se ocupa de la atención de madres y niños.

Se trató en este caso, de la provisión de 15 audífonos “en algunos casos unilaterales y en otros bilaterales, que serán para el uso de 8 pacientes, de los cuales 5 son adultos y 3 niños”, dio a conocer la Jefa del servicio de fonoaudiología del Hospital de la Madre y el Niño, Inés Rosalía Araoz, una de las coordinadoras a cargo de las entregas.

Puso de relieve que “las prótesis auditivas”, además de ser entregadas, fueron colocadas a los pacientes y previamente calibradas, ajustándolas a la necesidad de cada persona. “Tienen un tiempo de adaptación al uso del aparato y con posterioridad, se vuelven a hacer los controles”, dijo.

Sobre lo anterior, detalló que en los pacientes pediátricos, el estudio de audiometría debe repetirse a los 6 meses “para calibrar nuevamente los audífonos”. Y señaló que a todos los pacientes, se les enseña también “el uso, manejo y cuidados de cada equipo”.

Cabe mencionarse, que algunos de los pacientes fueron captados por el servicio de otorrinolaringología del hospital Central, los pacientes adultos mayores de 15 años. Otros, captados por el servicio de otorrinolaringología de del hospital de la Madre y el Niño, en el caso de menores de 15 años. Y otros, son pacientes que fueron captados durante en la etapa de niñez y, actualmente, continúan con las atenciones, de adultos, en el Central y les tocaba, por ejemplo, renovaron sus audífonos.

Trabajo y estadísticas

El abordaje y seguimiento a los pacientes con problemas de audición es realizado en conjunto entre los servicios de otorrinolaringología y fonoaudiología. Desde agosto del 2021 hasta el momento, el sistema de salud público provincial, efectivizó la entrega de 66 audífonos para 37 pacientes, entre niños y adultos, que en su mayoría “recibieron equipos bilaterales”, confirmó la profesional.

Importancia de las prótesis auditivas

Calificó al accionar como “fundamental”, aludiendo a que “sin dudas, mejora y cambia la calidad de vida de los pacientes”. En tal sentido, explicó que en el caso de los niños, equiparlos con un dispositivo de ayuda auditiva “es muy necesario, ni bien se detecta la hipoacusia, porque es indispensable para su buen desarrollo”.

Y amplió que, si eso no se lo equipa oportunamente, el niño o niña, no puede escuchar los sonidos del habla y en consecuencia no puede desarrollar el lenguaje. Y añadió que, una vez colocados los audífonos “debe comenzar con habilitación o terapia auditiva para aprender a escuchar”.

Mientras que, para los jóvenes y adultos, la prótesis auditiva es necesaria, entre otros factores, para que puedan insertarse o reinsertarse en el ambiente educativo y laboral. “Y en los adultos mayores, para evitar el aislamiento que produce no poder escuchar. Porque el paciente se aísla y está comprobado científicamente que ese aislamiento puede evolucionar en demencia. Por lo tanto, aumenta el riesgo de demencia en los pacientes con hipoacusia. Pero podemos prevenir esta situación con la provisión de estos equipos”, describió.