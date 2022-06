Bibolini: “Sorprende que ACLISA organice una conferencia con alguien que negó la pandemia que costó 1.338 vidas formoseñas”

El médico infectólogo Julián Bibolini admitió sentirse “muy sorprendido” por la presentación en Formosa del médico oftalmólogo Mariano Arriaga, quien está imputado en una causa penal donde lo acusan de instigar a cometer delitos y violar las restricciones en plena pandemia y por la que puede recibir hasta 16 años de prisión.

“Los profesionales médicos y no médicos que estuvimos en la línea de fuego en la lucha contra el COVID-19 no podemos mostrarnos indiferentes ante la presencia de este médico que no sólo negó la pandemia sino que organizó marchas en varios lugares del país provocando en contra de todas las recomendaciones de organizaciones médicas nacionales y mundial”, sostuvo Bibolini.

El miembro de la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 también se mostró confundido porque el polémico oftalmólogo disertará en ACLISA “siendo que muchos de los profesionales de esta entidad en su momento pedían atender a enfermos por covid, lo que genera un contrasentido que una Asociación que admitía la presencia del coronavirus llame a conferenciar a quien la negó permanentemente”.

“Los formoseños no debemos olvidar que actitudes como las de este médico y otros actores que hoy son parte de la política formoseña empujaron a romper el status sanitario que teníamos y después de su accionar las consecuencias son de más de 1.300 comprovincianos muertos”, expresó el reconocido infectólogo.