Un nombre para la EPET Nº1

Días atrás la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación, recordó el cuarto aniversario de la inauguración del nuevo edificio de la EPETP N°10 de la Ciudad de Formosa. Un motivo de gran alegría para todos quienes creemos profundamente en la importancia de la Educación Técnico-Profesional. Y miraba la fachada de esa Escuela, con el nombre “Don Mario Antonio Rodríguez” estampado allí, para recordar la obra de una persona que trabajó intensamente en beneficio de su sociedad, desde la dirección de esa Institución.

El próximo 21 de Junio nuestra querida “Escuela Industrial”, hoy EPET N°1, cumplirá 82 años de existencia. Es tiempo ya que la primera institución educativa de nivel medio de Formosa lleve el nombre de una persona que le ha dado su impronta, mostrando un camino que como muchas veces ocurre cuando está marcado por irrenunciables valores de respeto y compromiso, impone dificultades y desafíos.

Odilio Luis Occello fue un Director muy especial, y lo que esperamos siempre en nuestra propia dimensión humana, es recoger fuerzas y apoyos en la comunidad para preservar y proyectar a nuestra Escuela Industrial en aquel norte que él nos mostrara.

Por un instante me parece estar viviendo otra vez aquellos años a principios de los ´60, con el Director Occello conduciendo un conjunto de personas de extraordinaria humanidad y compromiso hacia su misión esencial de formación de jóvenes…Battaglia, los Anchea, la Sra. de Anchea, la Sra. de Simonotto, el Sr. Godo, Britez, los Ings. Gauna y De Pablo, Nari Giachero, los Maestros de Taller Caballero, Mancebo, Manzur, Scali, Barreto, Turi….

Nuestra Escuela de entonces era pequeña, pero solamente en cantidad y en espacio, porque todos entrábamos en el local de la esquina de José María Uriburu y San Martín. Pero era una Escuela enorme en responsabilidad, compromiso y esfuerzo de cada uno de sus integrantes.

Siento que éste era el pensamiento y la visión del Director Occello, y humildemente quiero ahora expresarlo en estas palabras. Ha transcurrido ya más de medio siglo desde aquellos años en que tuve el privilegio de que ese hombre condujera la Escuela que me formó. A la distancia en el tiempo creo que sería el más justo homenaje, y un honor para la hoy EPET N°1 de Formosa que lleve el nombre de aquel gran Director.

He llevado a las autoridades esta iniciativa desde hace algunos años ya, pero no hubo eco positivo a mis intenciones. Pero lo sigo intentando, porque siento que es mi deber expresar mis ideas acerca de Odilio, aunque sean solamente las de un ex estudiante que lleva a su Escuela y su Provincia estampados en el corazón.





Dr. Rolando Granada,

Egresado Colegio Industrial

8 de Mayo de 2022