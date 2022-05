Senadores y senadoras del FDT se interiorizaron sobre el estado de Atucha III

Senadores y senadoras nacionales del interbloque del Frente de Todos -encabezados por José Mayans y Juliana Di Tullio- visitaron, hoy, las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha en la localidad bonaerense de Lima, donde se interiorizaron sobre el estado del proyecto de la planta nuclear Atucha III, cuyo inicio de construcción está anunciado para comienzos del año próximo.Mayans destacó la importancia del programa de energía nuclear con fines pacíficos de la República Argentina y comentó que “la Argentina está interesada en seguir evolucionando” en la materia.Recordó que, “en 1950, el general Perón inició el proyecto Atucha, siempre con una visión pacífica, para el desarrollo de la energía nuclear en la Argentina”.En relación a Atucha III, que sería la cuarta central nuclear del país, Mayans dijo que “un grupo de senadores y senadoras del Frente de Todos vinimos a interiorizarnos sobre el proyecto y el Programa Nuclear Argentino”. Afirmó que “ha sido un encuentro muy importante”, tras ser recibidos por presidente de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, empresa que depende del Ministerio de Economía y está a cargo del complejo nuclear. También, estuvo presente el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo.Al respecto, el senador peronista por Formosa explicó que las autoridades del complejo “nos han dado un informe de la situación y nos han explicado los inconvenientes que tienen para seguir con el proyecto”. E insistió: “La Argentina está interesada en seguir evolucionando en el tema de la energía nuclear y tiene proyectos propios como Carem (el primer reactor nuclear diseñado y construido en el país), que está en pleno desarrollo”.“Solo con las centrales Atucha I y II tenemos prácticamente mil megavatios de potencia instalada que contribuyen al sistema energético nacional. En total son 1.700 megavatios generados por energía nuclear”, abundó Mayans, quien indicó que Atucha III es “un programa de inversión en convenio con China para hacer una central nuclear de provisión de energía más grande” e incrementaría de manera considerable ese potencial energético del país.Di Tullio, por su parte, opinó que “Atucha III es central para la soberanía energética del país, algo que venimos pregonando desde hace tanto años”. Y comentó que, “si no hubiera habido interrupción del gobierno en 2015, hoy tendríamos esa soberanía energética que estábamos construyendo”.Al mismo tiempo, reflexionó: “Yo no creo que sea causal que haya obstáculos para que esta central se concrete. Es absolutamente coherente con los cuatro años de desguace y parate que el gobierno de Mauricio Macri hizo con estas centrales, vitales para la vida, el crecimiento y la producción de todos los argentinos y argentinas”, se lamentó.“Nosotros no solamente tenemos puesta toda la energía para que esto (por Atucha III) se apruebe. Hemos citado a quienes tenemos que citar a las comisiones y al bloque para poder hablar entre nosotros y nuestro gobierno, para ver cuáles son las dificultades que tenemos para ponernos de acuerdo”, explicó la senadora bonaerense.El presidente de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Rubén Uñac opinó: “Nos llevamos el compromiso de colaborar y esforzarnos sobremanera para concluir la tercera etapa de un proyecto tan importante como es Atucha”. También, consignó que “vamos a estar a disposición sobre todo en esta etapa de financiamiento que es donde, advierto, más inconvenientes hay”. Y prometió intervenir en todo lo necesario “directamente con la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación que es de quien depende este tema”.Además de Mayans, Di Tullio y Uñas, la comitiva legislativa estuvo integrada por los senadores y senadoras: Oscar Parrilli, Silvina García Larraburu, Silvia Sapag, Guillermo Andrada, Ricardo Guerra, Sergio Leavy, Antonio Rodas, María Eugenia Duré, María Teresa González, Marcelo Lewandowski y Guillermo Snopek.Además de recibir un informe, los legisladores y legisladoras hicieron una recorrida por las instalaciones del complejo.