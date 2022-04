Parola: “La visita de Carrió es una burla al pueblo formoseño”

La diputada Nacional por Formosa, María G. Parola, se refirió a la visita de la dirigente de la Coalición Cívica, Lilita Carrió, la cual arriba a esta ciudad para participar de un acto organizado por el espacio político al que pertenecen, entre otros, los diputados provinciales Adrián Bogado y Gabriela Neme.

En este marco, la legisladora manifestó que “realmente es una burla al pueblo formoseño, que en una fecha tan cara a los sentimientos de los formoseños y formoseñas, en la que el pueblo unido, luego de dos años de pandemia, va a poder festejar un aniversario más de la fundación de Formosa; estos dirigentes de la oposición local facilitan la llegada de una de las referentes de la coalición cívica que en varias oportunidades no solo atentó contra las medidas sanitarias del gobierno”.

A su vez, recordó que denunció al mismo presidente de la Nación por envenenamiento al momento en que llegaban las primeras vacunas sino que también no debemos olvidar que el espacio al que representa forma parte de la alianza opositora Juntos Por El Cambio, ya que “por más que ahora intente separarse de dicha referencia, ha sido cómplice del macrismo en el peor gobierno de la historia argentina y ha apañado siempre a los locales que durante toda la pandemia especularon con la vida y la salud del pueblo para lograr satisfacer sus intereses personales” relató.

Asimismo, agregó que “esto se condice con el espacio político al que representan Neme, Bogado y demás personajes que lo componen, puesto que, al igual que Carrió, han coqueteado con todos los espacios políticos opositores para lograr llegar a algún cargo, y desde allí poder asegurarse la vidriera y el show para satisfacer sus aspiraciones electorales, pues no han presentado nunca y en ningún momento plataformas o propuestas serias para favorecer al pueblo al que dicen representar”.

De igual manera, y ahondando en estos conceptos, Parola recordó que tanto Neme como Bogado, recién electos viajaron a Buenos Aires y se reunieron no solo con Carrió, sino también con Larreta y Bullrich, demostrando sus pocas convicciones para pertenecer a algún espacio político definido y dejando claramente su posición de “oportunistas electorales”, en pos de un interés netamente personal y particular.

En este mismo sentido resaltó que “seguramente continuarán con estos montajes para las redes sociales a los que nos tienen acostumbrados puesto que, no solo han realizado campaña repartiendo naranjas y luego botellas de agua en momentos difíciles sino que ahora arman un show en un lugar céntrico (nunca en un barrio o en el interior de la provincia) para un supuesto homenaje a mujeres, cuando no debemos olvidar que tuvieron una conducta cuasi delictual de burlarse de las mujeres originarias del oeste provincial obligándolas a declarar mentiras y disfrazarse de embarazadas cuando en realidad no lo estaban para aparecer en los medios cómplices de Buenos Aires, superando realmente todo límite de lo ético y lo moral”.

Continuó Parola: “Esto demuestra a las claras, no solo la doble vara con la que se manejan estos personajes sino también, que están dispuestos a todo cuando se trata de lograr sus objetivos personales, aun a costa de la salud, la vida y la dignidad de sus comprovincianos/as”.

Cerrando, la legisladora manifestó su repudio “al accionar de agresión constante que representa la conducta de la local Gabriela Neme, así como también las intenciones de la ex legisladora Carrió, de alejarse de Juntos por el Cambio, y adjudicarse la bandera de democracia, cuando sabemos que ha sido cómplice de Macri durante su gobierno y del endeudamiento feroz con el FMI que hoy nos toca tratar de solucionar al Frente de Todos.”