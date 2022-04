Conmigo no diputado Carbajal

La impunidad lingüística del diputado Carbajal no tiene limites. Sin nombrarme ni a mi ni al Dr. Caraballo nos trató de “abogados truchos”. Mi titulo esta a su disposición en el Consejo Profesional de la Abogacía. Ademas el actuó como juez, sin resultado alguno, en causas de lesa humanidad en el Juzgado Federal de Formosa y nunca cuestionó mi titulo profesional. Insiste con la patraña de que los Centros de Atención Sanitaria eran “centros clandestinos”, o sea según su perversa mirada, lugares donde se privaba ilegalmente de su libertad a personas. Nunca, siendo juez “subrogante” lo denuncio, o dio vista al fiscal, a sabiendas que era un disparate. Y ahora utiliza esa comparación por la cual hasta el diputado Negri pidió disculpas para ofender utilizando a los abogados, a victimas de la dictadura y organismos de DDHH.

No soy de autorreferenciarme. Solo acompaño esta foto, de una solicitada de 1980 donde sume mi firma a la petición por los detenidos desaparecidos públicamente, en plena dictadura, hechos que obviamente el diputado del “estatuto legal del contagio” no podrá jamas mostrar. Mi firma es la ultima y la solicitada incluye al hoy Obispo Conejero y al padre Nazar. Esa publicación me causó mas de un problema.

Será que les duele el próximo juicio a los ex integrantes del Superior Tribunal de Justicia acusados de complicidad con los delitos de lesa humanidad en Formosa?

Tendrán cargo de conciencia por los mas de 1200 muertos por la pandemia?

Conmigo no diputado.

Dr. Luis Zapiola