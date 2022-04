Alfredo Barragán: una leyenda del deporte aventura en la travesía náutica por el aniversario de Formosa

Este domingo comenzó la aventura que durante varios días vivirán un centenar de nautas, emulando el viaje que hizo el Comandante Luis Jorge Fontana el 8 de abril de 1879 y conmemorando un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa.

Esta 30° travesía náutica es especial, ya que cuenta con una personalidad destacada del deporte aventura: Alfredo Barragán, quien entre tantas proezas cruzó el océano Atlántico en balsa en el año 1984; el mar de las Antillas en kayak, en 1999, y tiene un récord de treinta expediciones en cinco continentes, que incluyen el cruce en globo sobre la cordillera de los Andes.

Antes de partir rumbo al riacho Monte Lindo, Barragán expresó: “Estoy muy feliz de estar en Formosa y con muchas expectativas. Desde el municipio capitalino nos brindaron todo lo necesario y se conformó un grupo bárbaro, con gente de muchas provincias; por eso, esperamos disfrutar de esta aventura que tiene como objetivo la confraternización, la navegación en flota solidaria y compartir buenos momentos en los campamentos”.

Del mismo modo, confesó que “a mí me gusta mucho el deporte y la naturaleza, y disfruto tanto de subir montañas, cruzar un mar o bajar un río, y estas cosas las hago hace 50 años. He navegado casi todos los ríos importantes y también he realizado travesías importantes en el mar; entre ellas, he cruzado desde Venezuela hasta Puerto Rico en kayak siguiendo el arco de las Antillas”.

Entre las aventuras más recordadas también mencionó que hizo cumbre en el Aconcagua, sumado a experiencias en África y en la Antártida. “Ese amor por el deporte y la naturaleza me sigue movilizando para continuar viviendo estas aventuras”, remarcó el oriundo de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Para finalizar, destacó: “El deporte nos enseña que las cosas que uno quiere hay que conseguirlas con esfuerzo y hay que rescatar esa cultura. Los logros importantes requieren organización, planificación, experiencia y la determinación y el espíritu deportivo que siempre te llevan a seguir adelante y todas esas cosas las tiene esta travesía náutica por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa”.