“Abram no entiende lo que es una Nación Federal, propone desfinanciar las provincias y destruir las economías regionales”

Respecto a la propuesta la fundación “Libertad y Progreso” sobre reestructurar la coparticipación y eliminar impuestos a los bienes personales, el economista Adrián Muracciole opinó que “estamos acostumbrados a personajes como este que, escondidos en supuestas fundaciones, presentan como académicas propuestas fuertemente cargadas de condimentos ideológicos y prejuiciosos”

“Lo que propone Abram es básicamente eliminar las cargas tributarias a los ricos, empeorando así las cuentas fiscales del Estado” sostuvo Muracciole a la vez que aclaró que “el impuesto a los bienes personales no alcanza a las empresas ni las paga el capital productivo y, por tanto, no influye en la cadena de costos ni mucho menos en los precios. Lo que se graba con este impuesto es la riqueza personal, es decir al capital ocioso. Si una persona de mucho dinero no quiere pagar impuesto a los bienes personales, solo debe volcar su capital a la producción y con ello, ya queda eximido, además de generar puestos de trabajo y mayor riqueza”.

“Hoy solo pagan este impuesto quienes tengan una casa de uso familiar con valor superior a $30.000.000 y quienes posean bienes y objetos particulares por mas de $6.000.000. Esta claro a quien defiende este personaje proponiendo la eliminación del impuesto mas progresivo que existe en el mundo”, agregó.

En otro orden, Muracciole opinó respecto a la propuesta de reemplazar la ley de coparticipación: “es obvio que lo que quieren los economistas del establishment es de dotar de mayor presupuesto a la CABA, porque siguen pensando a la Argentina como Rivadavia en 1824, es decir, un anexo de Europa de los cuales ellos serian los regentes y las provincias estamos destinadas a la pobreza para solventar la opulencia porteña. Es un planteo ridículo”.

El docente universitario continuó diciendo que “destruir nuestro régimen de coparticipación y desfinanciar a las provincias tal como propone esta fundación, es atacar de manera directa a las economías regionales que son las que mayor cantidad de puestos de trabajo generan, ya que justamente ahí es donde se desarrollan las PyMEs, el verdadero motor de la economía nacional. Pero a quienes solo les interesa el puerto y mirar a Europa, no le interesan ni las empresas ni los trabajadores”. Además, Muracciole sostuvo que es “fácilmente demostrable la falacia de que las provincias cada vez dependan mas de los ingresos coparticipables, toda vez que se observa un incremento constante de la recaudación provincial, no solo en términos reales sino también en relación al presupuesto provincial”.

A la vez, el economista indicó que “el planteo realizado por esta fundación con respecto a la coparticipación es insostenible. Como bien han establecido varios fallos de la Corte Suprema: ´El sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de aquel fin; no debe verse aquí enfrentamientos de poderes, sino unión de ellos en vista a metas comunes´. Además, la delegación de la recaudación de impuestos generados en las provincias a la Nación se funda en la eficiencia tributaria y el reemplazo del criterio de desigualdad en la recaudación y gastos por el de solidaridad y equidad para el desarrollo de las provincias.”

“Esta fundación en ese sentido, parece confundir el Estado Federal Argentino con una Confederación, posiblemente por su evidente inclinación ideológica a los modelos económicos generados en el hemisferio norte e impuestos —muchas veces por la fuerza— en Latinoamérica con las desastrosas consecuencias económicas y sociales que ya conocemos” continuó.

Consideró Muracciole que, para Abram, representante del poder financiero de CABA, “la concepción de lo federal es solo para que la CABA, que maneja el puerto, pueda recaudar gracias a lo que producen las 23 provincias y que se exporta vía Buenos Aires solo porque aun existe el resabio de ese país unitario de Rivadavia, Mitre y Sarmiento que hoy fundamenta ideológicamente al PRO y en el cual lastimosamente la UCR esta subsumida”. Y manifestó que “a veces ese proyecto busca caras desconocidas para disfrazar de neutralidad sus verdaderas intenciones de sometimiento a los intereses del hemisferio norte y encuentra en personajes como este, voceros “técnicos” para justificarlo”

En ese mismo sentido, también cuestionó que el economista porteño mezcla datos con opiniones y prejuicios “es correcto que los fondos coparticipables no son ´plata de Nación´ pues se originan en las provincias. Lo que es falso es que esos fondos se manejen con objetivos electorales (aquí nuevamente por ignorancia o malicia Abram confunde política con proselitismo)” y agregó “todos los objetivos son políticos. Tanto los de corto plazo, como el sostenimiento de los programas alimentarios comprando la producción a paipperos para potenciar la producción local como es el Plan Nutrir, como así también son objetivos políticos los de largo plazo, como la construcción de la planta de agua potable de Clorinda que esta pensada de acá a 50 años, el gasoducto del NEA y los acueductos en marcha y en proyecto (Lavalle – Perin; Colonia Aquino – Villafañe; Clorinda – Güemes y el de Formosa a Ingeniero Juárez) solo por dar algunos ejemplos”.

“A ningún formoseño puede pasarle desapercibido la transformación de Formosa a través de las obras con profundo contenido político planificadas en el Modelo Formoseño y desarrolladas por el Dr. Insfrán como tampoco puede pasar por alto el dinamismo que tuvieron cuando en Nación hubo gobiernos federales que dejaron de centrar su atención en la CABA. Entiendo que perder privilegios genera odio y por ello, se ensañan tanto con las provincias cuando planteamos un proyecto soberano que beneficia a las mayorías, y por ello, entiendo que desde esa oligarquía porteña se contraten a supuestos pensadores para justificar proyectos de atraso para el interior del país”

“Probablemente Abram desconozca Formosa y hable como muchos, desde la ignorancia, los prejuicios y con intenciones proselitistas por parte de los que financian la Fundación que dirige. Seria bueno que el Sr. blanquee desde que lugar plantea sus ideas y, sobre todo, presente los datos verificables de las investigaciones que sustentan lo que dice con respecto al clientelismo. De no ser así, solo pasa por un charlatán más, que cree que puede denigrar sin fundamentos a las provincias que históricamente han sido injustamente relegadas por Nación y hoy nuevamente son objetos de ataques certeros para desfinanciarlas desde la CABA y el establishment” cerró Muracciole.