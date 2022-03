Murdoch lamentó nueva medida de fuerza de Federación Agraria

El intendente de Laguna Naineck Julio Murdoch se mostró satisfecho con la homologación nacional de la Ley de Emergencia Agropecuaria para la provincia de Formosa y al mismo tiempo lamentó que un sector de productores encabece este miércoles una nueva medida de fuerza en la localidad.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) el funcionario municipal señaló que “Estamos en cierta forma contentos, porque fue aprobada sin modificaciones la propuesta del Ministerio de la Producción y Ambiente que es la autoridad de aplicación y ahora está la parte administrativa para el pedido de fondos, para la asistencia para el sector productivo”.

Confió en que el gobierno provincial “verá la instrumentación en cómo se invierten esos fondos en la recuperación del sector, tenemos que recordar que son varias provincias pujando por estos fondos”.

Recordó que el sector tiene diferentes características productivas, “desde la última semana de enero es lo que estamos trabajando, lo que siempre le reclamamos a la Federación Agraria, filial Naineck, que esto lleva su tiempo, tiene su trámite, ahora se aguarda el pedido de fondos”.

Lamentó que nuevamente este miércoles haya una nueva medida de fuerza de productores de ese sector, específicamente cortando la ruta nacional 95, exigiendo la inmediata instrumentación de la Ley.

En ese sentido enfatizó en señalar que “ellos saben que la Ley tiene un tiempo administrativo y de aplicación”. Incluso aclaró que la medida no es acompañada por la dirigencia nacional de la Federación.

Murdoch consideró que “Esto tiene una connotación política, la política gremial y la partidaria confluyen acá, se nota a todas luces”.

En la misma línea recordó que el ministerio de la Producción y Ambiente ya anunció una línea de asistencia en fertilizantes dentro del Programa Agrícola Provincial para el sector de los productores bananeros, que se dará cuando mejore la humedad del suelo.





El funcionario dijo que la sequía que castiga hace dos años a la provincia, afecta de forma importante a la producción de Naineck, incluyendo plantaciones de: bananas, tomates, mandiocas, batatas, mientras que los incendios ocurridos este verano afectaron a una parte del sector ganadero.

“Lo que queda es la campaña 2022-2023 y rogar que tengamos buenas lluvias, algo que no se puede manejar, no hay asistencia posible si no hay una buena humedad” especificó.

De qué se trata

A través de la Resolución 49/2022, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas y apícolas afectadas por sequía, altas temperaturas e incendios en Formosa, confirmaron desde el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA).

Se trata de la homologación en el ámbito nacional del decreto provincial Nº 13 firmado por el gobernador Gildo Insfrán que declaraba el “estado de emergencia para las actividades ganadera y apícola de los establecimientos ubicados en todo el territorio provincial y, para lo agrícola, en los Departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo”.

La resolución establece la emergencia desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2023 para las explotaciones ganaderas y apícolas afectadas por sequía, altas temperaturas e incendios en todo el territorio provincial.

Además, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022 contempla las explotaciones agrícolas de cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata y maní afectadas por sequía, en los Departamentos de Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo de la provincia de Formosa.