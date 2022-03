COVID-19: Sostenida baja de casos positivos “nos permite enfocarnos en otras problemáticas”

El médico infectólogo Julián Bibolini se refirió a la actualidad sanitaria provincial respecto de la pandemia, poniendo de resalto la marcada baja del porcentaje de positividad.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, afirmó: “Se ve un buen número, de muy poquitos nuevos casos de COVID-19. Da la impresión de que se estancaron o quedaron ahí en muy poca cantidad”.

Aseveró que “no van a desaparecer, siempre va a aparecer algún que otro caso”, porque “es poco probable que la pandemia desaparezca, quizás queden mucho tiempo algunos casos positivos dando vueltas”.

No obstante, marcó que “esta baja cantidad de contagios nos permite manejar la situación sin mayores problemas y enfocarnos también en otras problemáticas como pueden ser la gripe o inclusive esa alerta epidemiológica desde Nación por el caso del sarampión”, que fue detectado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuarta dosis

Respecto de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, el médico infectólogo indicó: “Arrancó en tres grupos determinados”.

El primero es el de “aquellas personas con imunodeficiencia grave, por ejemplo trasplantados renales con medicamento inmunosupresor, oncológicos con quimioterapia, reumatológicos con tratamiento específico o pacientes VIH”.

“Se trata de un grupo de personas cuyas defensas responden menos a las dosis de las vacunas y para que alcance una mejor cobertura necesitan tener más dosis que el resto de la población”, abundó.

Después están “las personas de 50 años o más que recibieron sus dos primeras dosis con la vacuna Sinopharm, sin importar qué tipo de dosis haya sido la tercera, por lo cual necesitan un refuerzo más para persistir en el tiempo una buena cantidad de anticuerpos”.

Por último se encuentran “las personas que quieren viajar al exterior, a países donde las dosis aplicadas a esa persona no se les reconocen, entonces deben pedir una dosis extra”.

Para ser inmunizadas con la cuarta dosis, “deben justificar el viaje con el paquete turístico o el pasaje aéreo, además de firmar un consentimiento porque ya no es una indicación sanitaria, sino una cuestión personal por un tema de viaje”.

Y aclaró que “para el resto de la población todavía se está analizando, a nivel de la Comisión Nacional de Inmunizaciones con su comité de expertos, si es necesaria una cuarta dosis o no, sus beneficios y sus riesgos”.

Vacunación

A su vez, al destacar el comportamiento de la población formoseña, el doctor Bibolini marcó: “Se ve el porcentaje de vacunación en Formosa. Eso habla también de la confianza: cuando la población mayoritariamente va y se inmuniza, por más que fueron ninguneadas algunas vacunas en principio, es porque confía en nosotros, nos escucha, a quienes transmiten la información y a los gobernantes”.

“Eso se ve reflejado muy claramente en el caso de las vacunas. A pesar de todo lo negativo que se habló, inclusive actualmente se sigue hablando mal, agudizado por este conflicto bélico, relacionando a una vacuna que no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión política”, rechazó.

Sin embargo, entendió que “el tiempo nos dio la razón, porque si esa vacuna (la Sputnik V) no le hubiese funcionado a un montón de personas, incluyéndome, nos hubiera ido muy mal. No fue así, porque es segura, efectiva, al igual que todas las que se están aplicando en la Argentina, que son excepcionalmente buenas”, instando a las personas que aún no se inocularon a hacerlo, al igual que a quienes no completaron sus esquemas.

Oposición

Consultado sobre la oposición, cargó duro diciendo que “la única capacidad que muestra es próxima a las elecciones, cuando hace lío y después no se los ve mucho”.

“Durante la pandemia hicieron cosas con las que estoy en desacuerdo y espero que ahora no estén pensando en hace algo similar con tal de embromar a la población”, planteó.

En ese sentido, se mostró preocupado por “si van a empezar a movilizarse”, ante lo cual exigió que “no sea en desmedro de la población”.