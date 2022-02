Laboratorio de Hormigón: Retornan las actividades de investigación y de extensión en la FRN.

Con protocolo implementado para la prevención del Covid 19 en la unidad académica, retomaron las tareas de calibrado de la prensa hidráulica en la carrera de Ingeniería Civil.

El Secretario de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Formosa, Dr. Horacio Adrian Gorostegui describió en detalle la importancia del Proceso de Calibrado de la Prensa Hidráulica, en vista a la vuelta de las actividades presenciales tanto académicas como de investigación y de extensión de la unidad académica.

“En el Laboratorio de Hormigón se desarrollan actividades académicas con estudiantes de Ingeniería Civil en las cátedras de HORMIGON I y II, también se desarrollan proyectos de investigación específicos de la carrera mencionada y se hacen además, prestaciones de servicios a terceros, tanto de obras públicas como de obras privadas” nos contó Gorostegui.

La empresa "Control y Desarrollo de Hormigones" de la Ciudad de Godoy Cruz Provincia de Mendoza realizó el calibrado de la Prensa Hidráulica Matest. Dicha empresa que cuenta con los más altos estándares de certificación de la Norma IRAM - ISO 9001-2015, se encuentra realizando calibraciones a empresas de la región.

“Aquí es donde cobra importancia, la calibración de este equipo; de esta prensa hidráulica Matest” dijo el Dr. Gorostegui. Y continuó “En general, se utilizan materiales de concreto lo que nosotros vemos y conocemos como hormigón que debería tener diferentes dosificaciones de cemento, de arena, de piedra para características especificas requeridas en función de la construcción que se realizará. No es lo mismo, hacer una pared, que una base, que una columna. No es lo mismo para un edificio de cinco pisos que para una casa particular de un piso. Entonces las características de los hormigones son diferentes y eso está reglamentado de acuerdo a normas, que en general son IRAM que se deben cumplir por cuestiones que hacen a la seguridad.”

“Actualmente -siguió explicando el funcionario- por ejemplo se construyen edificios incluso resistentes a terremotos. Entonces, para que eso sea posible hay que controlar en cada una de las etapas de construcción de los edificios; la calidad de los cementos. Y dentro de ese proceso de control está el análisis de la rotura, o sea la resistencia de ese cemento o de ese hormigón. Entonces, eso se realiza con el equipo que tenemos en la universidad. Obviamente para ello se requiere que el equipo este certificado. O sea calibrado adecuadamente y certificado por una empresa que a su vez cumpla estándares, como la empresa que nos brindo el servicio de calibrado.”

“Vale aclarar que el laboratorio de hormigón y la tarea específica de calibrado está dirigido a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Ellos hacen sus prácticas en este laboratorio y también sus pasantías. Dentro de estas prácticas está el de Ruptura de Probetas de Hormigón, que es para lo que se utiliza esta prensa” agregó el Secretario de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la FRN de la UNaF.

El laboratorio de hormigón ofrece ese servicio que es el más significativo porque muchas veces, las obras requieren que entes nacionales certifiquen la calidad de sus hormigones sobre todo obras que se realizan con fondos públicos. Entonces envían sus muestras a la Facultad de Recursos Naturales.

En este último punto, el Doctor en Ciencias de la Ingeniería Horacio Gorostegui destacó la importancia de los servicios de otros laboratorios como por ejemplo el de SUELO. El laboratorio de estabilidad de suelos que hace análisis de por ejemplo, el Compactado de suelos. Y allí, en el mismo ala, el tercer laboratorio; el de HIDRAULICA, destinados exclusivamente a los estudiantes de ingeniería civil.