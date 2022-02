Formosa en el podio de la vacunación nacional contra el Covid: más del 55% ya posee las tres dosis

En el marco del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID 19, que lleva a cabo en todo su territorio desde diciembre de 2020, la provincia de Formosa superó el 55% de su población vacunada con dosis de refuerzo.

Eso se desprende de un informe suministrado este jueves por el Ministerio de Desarrollo Humano que indica que la población de la Provincia es actualmente de 610.019 personas (valor tomado del INDEC).

En ese contexto, el 93.11% recibió primera dosis, el 84,34% segunda dosis y el 55.66% tercera dosis o refuerzo. Este panorama ubica a la provincia, en una de las tres jurisdicciones del país con mayor porcentaje de vacunación, luego de CABA y La Pampa.

Desde el inicio de la Campaña de Vacunación contra el COVID 19, el Gobierno de la provincia tomó la decisión política de llevar dosis de vacunas a todos los rincones del territorio provincial, a través de jornadas extensas de inoculación en cada municipio, pueblo o paraje; y ahora, también, con equipos médicos que visitan los domicilios particulares con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de las personas que lo necesiten.

Además el gobierno provincial decidió habilitar “vacunatorios fijos a demanda” en locales específicos, hospitales y centros de salud; es decir, no con turno previo como ocurre en otras jurisdicciones del país, sino de acceso libre para los comprovincianos que necesiten y/o personas que no residan en la provincia, pero estén de paso por diversos motivos.

Clarín

El director de Estadística y Censos de la provincia Julio Svartz se refirió a una publicación del diario Clarín que hace referencia a la “sorpresa” de que entre las dos provincias de mayor porcentaje de vacunación contra el Covid “estén dos de las que tienen mayor incidencia de la pobreza”.

“Como trata de disimular ya al comienzo de su párrafo se corre el riesgo de estigmatizar y no solo que lo está haciendo sino que además está mintiendo sobre el dato” subrayó el funcionario en diálogo con Agenfor.

En ese sentido detalló que según el último informe de pobreza publicado por el INDEC la provincia de Formosa no está entra las primeras de mayor pobreza como quiere dejar entre ver la nota sino que “además menciona que están sobre la media nacional del 40,6%, que es sesgado también porque no solo están Formosa y Santiago sino que otras 15 provincias más por encima de ese valor, y ahí no se cuestionan a otras jurisdicciones importantes del NEA ni del NOA como es el caso de Jujuy que tuvieron campañas desastrosas de vacunación”.

“En cuanto a lo que se ha visto con la exitosa campaña de vacunación que permitió que además se vaya recuperando el empleo perdido desde el inicio de la pandemia, hoy podemos ver que según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la provincia de Formosa está entre las tres primeras en recuperación del empleo privado (con un +5.7%) junto a Tierra del Fuego (+6,2%) y Catamarca (+6%) en relación a febrero del 2020” destacó.

En relación al último informe a noviembre de 2021 de este organismo, Formosa se encuentra en “2° lugar con un crecimiento interanual del (+7,6%), sólo superándola la provincia de Catamarca con un (+12%), esto está claro en la reactivación de actividades primordiales y la reactivación de la obra pública que había sido abandonada por la gestión macrista” especificó.

Svartz señaló además que Formosa se ubica como la provincia con salarios más altos en el sector de la construcción en el Norte Grande.

“Variables que hoy muestran a la provincia de Formosa en una recuperación económica entre las primeras del país, dejan en claro que tanto la acertada política sanitaria y las inversiones del gobierno han surtido resultado y vemos a una población que fue cuidada y además acompañada” agregó.