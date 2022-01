Samaniego, duro contra la oposición: “Tomaron la deuda con el FMI y ahora no quieren colaborar para llegar a un acuerdo”

El diputado provincial Agustín Samaniego, presidente del bloque del partido Justicialista en la Legislatura, se mostró sorprendido con la actitud “desopilante, inusitada, insólita y por demás irresponsable” de Juntos por el Cambio (JxC) de no acompañar las negociaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional por la deuda contraída por la gestión macrista con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el legislador recordó en primer lugar que Néstor Kirchner, durante su Presidencia, pagó el 100% de la deuda que el país tenía con el Fondo, producto de una reestructuración.

“Lo que quiere decir que hasta la llegada de Mauricio Macri al Gobierno, la Argentina no tenía deudas con ese organismo”, enfatizó, marcando que “cuando los privados ya no le querían prestar, la gestión de Cambiemos recurre nuevamente al FMI tomando un préstamo de cerca de 57 mil millones de dólares, que aún hoy no se sabe adónde fue a parar ese dinero”.

Sobre esto, inclusive, ha hecho un informe el propio Fondo “señalando que gran parte de los fondos se destinaron a la fuga; en connivencia y complicidad con el Gobierno macrista por supuesto”, condenó.

Con lo cual, “este Gobierno Nacional hereda ese feroz endeudamiento” que “entre todos estamos tratando de resolverlo”, aludiendo a la convocatoria reciente hecha por el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, quienes se han reunido con los gobernadores.

En esa ronda también participaron sindicalistas y empresarios. No obstante ello, criticó con dureza el legislador la postura adoptada por la oposición, al marcar que “realmente es una actitud insólita la que han tomado, de no querer colaborar con lograr un acuerdo” cuando “fueron ellos los que tomaron la deuda”.

En ese punto, citó lo dicho por el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, quien como integrante de la alianza JxC había expresado que “si nosotros tomamos la deuda, entonces como mínimo teníamos que ir a la reunión”.

Sin embargo, eso generó fuertes cruces en su espacio. Ante ello, Samaniego se mostró sorprendido “con la actitud que están teniendo, que es desopilante, inusitada, insólita y por demás irresponsable”, calificó.

Consideró en ese sentido que “es increíble que Horario Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), oficialista y hombre muy cercano a Macri en sus cuatro años de gestión, no haya querido asistir al encuentro con el Presidente de la Nación”.

Y rechazó de manera terminante el planteo del alcalde porteño, quien solicitó debatir la propuesta al FMI en el Congreso de la Nación, por cuanto desde la gestión macrista “cuando tomaron la deuda de ninguna manera tuvo el aval del Congreso”.

Por ende, consideró que “son excusas las que exponen”, aunque desde el oficialismo “nosotros sabíamos de que esto podía suceder porque fueron un pésimo Gobierno. Y ahora, por supuesto están siendo una pésima oposición, no haciéndose cargo de lo que han hecho”, lamentando que “desde todo punto de vista han dejado un país destruido, en ruinas que tiene una deuda increíblemente a 100 años, cuando no debe haber país en el mundo que esté endeudado en esos términos”.

Reiteró nuevamente que “es increíble lo que han hecho y no se hacen cargo, al contrario, se quieren poner de fiscal y jueces cuando son los responsables de volver al Fondo”.

También criticó que “sólo tratan de obstaculizar la marcha de un Gobierno que, les guste o no, fue elegido para conducir la Argentina por cuatro años”.

Y finalmente, con dureza señaló que “desde que fue electo, el diputado nacional de Formosa por JxC, el exjuez Fernando Carbajal, no abrió la boca y no explicó a los formoseños por qué votó en contra del Presupuesto Nacional 2022”.