Rodríguez: “Hoy tenemos una situación epidemiológica óptima”

Merced a las medidas sanitarias adoptadas por la provincia contra el COVID-19, la intensa campaña de vacunación y el cumplimiento del uso del barbijo y el distanciamiento social, “hoy tenemos una situación epidemiológica excelente”, destacó la directora de Epidemiología, la doctora Claudia Rodríguez.

En diálogo con AGENFOR, la profesional subrayó que “venimos con una situación epidemiológica muy buena, con muy poca cantidad de casos positivos y sin fallecimientos hace más de tres semanas, lo cual hace que tengamos un muy buen estatus sanitario”.

Sobre la nueva variante Ómicron, puntualizó que “tiene un poco más de cambios que las anteriores variantes como la Manaos y eso hace que tenga mayor transmisibilidad, lo que quiere decir que se va a contagiar mucho más fácil y más rápido”.

“De ahí la importancia de estar alertas y no relajarnos con las medidas de cuidado como el uso del barbijo, el alcohol en gel y el distanciamiento social para que el impacto en la sociedad no sea tan alto”, teniendo en cuenta que “seguramente va a aumentar la cantidad de casos positivos, pero no en una forma desmedida”, de manera que la situación “sea controlable por el equipo de salud”.

Y también mencionó a la vacunación, donde en el caso de Formosa se acentúa la aplicación de la tercera dosis, teniendo en cuenta que “se ha detectado que donde ha aumentado la cantidad de casos, en países del Continente Africano, tienen porcentajes muy bajos de vacunación”.

“Ese no es nuestro caso, porque tanto Argentina como Formosa tienen más del 70% de su población vacunada, puntualmente nuestra provincia alrededor del 75% con esquema completo, es decir dos dosis de vacunas, y ahora además estamos con la tercera dosis”, resaltó a esta Agencia, estimando que “este fin de semana vamos a completar los mayores de 18 en la ciudad de Formosa”.

Por ello, marcó la importancia de que “la gente acuda a colocarse la tercera dosis, ya que junto con las medidas de prevención, ayudará a disminuir el riesgo de ingreso de esta variante”, planteando que “ingresar puede ingresar, pero el impacto que puede tener va a ser mucho menor”.

“Con este esquema de vacunación que venimos desarrollando en la provincia, junto con las medidas sanitarias, hemos demorado el ingreso de la variante Delta”, hizo notar la doctora Rodríguez.

Fin de año

A su vez, de cara a las fiestas de fin de año, entendió que “no vamos a tener el impacto de la cantidad de casos que registramos el año pasado a la altura de las fiestas”, realzando que “con la cobertura de vacunación actual no deberíamos tener un aumento de casos”, no obstante, “si eventualmente hay un incremento, va a ser controlable y manejable por el equipo de salud”.

“Hoy tenemos una situación epidemiológica excelente”, subrayó categórica, recordando que “en la semana epidemiológica anterior tuvimos sólo un caso positivo, que ingresó desde Buenos Aires, lo cual sumado a que no tenemos fallecidos hace más de tres semanas, hace que estemos en una situación óptima”.

“Eso es gracias a las medidas sanitarias, la campaña de vacunación y que la mayoría de las personas cumple el uso del barbijo y el distanciamiento social, lo que es fundamental. No nos tenemos que relajar en eso y acudir a vacunarnos, de manera que no tendría por qué dispararse una situación epidemiológica complicada con el advenimiento de las fiestas y la movilidad de la gente”, reiteró finalmente.