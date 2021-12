Opinión: Nadie sorprendido

En vísperas de las fiestas y a la espera de los posibles regalos que se puedan recibir, los formoseños estamos recibiendo el tradicional presente del Gobernador Gildo Insfrán, el ya tradicional Pan dulce y la Sidra como muestra de reconocimiento y ser parte de la Provincia.

También, lo que no significa que sea bueno, se volvió tradición escuchar a la oposición criticar y decir que hay que hacer para solucionar los problemas de las y los formoseños sin jamás haberlo hecho.

Tal es así, que esta mañana nos desayunamos con propuestas de soluciones mágicas por parte de la oposición local. El diputado nacional Ricardo Buryaile como de costumbre criticó a la gestión nacional por la implementación de cupos a las exportaciones acusando un desaliento a las inversiones, quita de previsibilidad y sojización. Para el terrateniente formoseño poner un límite a las ganancias extraordinarias de los monopolios de la carne, maíz y trigo; para que puedan comer las y los argentinos está mal y ahora se viene acordar que al país le faltan dólares.

Tuvo la oportunidad de ocupar el cargo de Ministro de la Nación referido a estos temas y no pudo resolver ni un solo problema. Es más, lo “renunciaron” por incapaz, nada más y nada menos en una gestión como la de Macri, que se caracterizó por la inoperancia y las vacaciones. Que lastima que Buryaile no le avisó a Macri que iban a faltar dólares cuando los amigos del ex presidente fugaban mas de U$S86.000 millones de los empréstitos que este último tomaba en nombre de todos los argentinos. Si aún tiene contacto con Macri, podría pedirle que hable con los que fugaron los dólares a los paraísos fiscales, así comenzamos a resolver el problema que ellos mismos crearon.

Otro funcionario que lastimosamente tampoco nos sorprende es el Senador por la minoría Luis Naidenoff, eterno perdedor de elecciones. El Senador también intenta dar catedra de como gobernar. Lo cierto es que accedió a su banca la reforma constitucional impulsada por Carlos Menem. De no ser por la figura de Senador por la minoría, es decir del que pierde, jamás hubiera accedido a la banca, ya que ostenta el récord del legislador con mayor tiempo en un cargo sin ganar una sola elección en su vida. El macrista Naidenoff además de agradecer la oportunidad que Menem le dio de ser Senador, debería instruirse algo en Conducción Política, así aprende a manejar al menos su propio bloque y evita que se fragmente tanto. Difícil enseñar a gobernar si no es capaz de mantener un bloque de legisladores unidos.

Por otra parte, sumándose a los creadores de soluciones mágicas cuando están en la oposición y carentes de ideas cuando son gobierno, se acopló el candidato del Partido Judicial, Fernando Carbajal. El correntino dejó sin Presupuesto a la Nación, lo cual implica más de $38.000 millones en obras perdidas para Formosa, alegando inconsistencias en el Proyecto de ley. Aquí rescataré la coherencia del ex juez devenido en diputado nacional. Con sus acciones demuestra continuidad en su irresponsabilidad. Así como nos dejó a las y los formoseños sin herramientas para combatir el virus como Juez, hoy como legislador nos deja sin las herramientas presupuestarias para seguir recuperando al País en materia económica después de la caótica situación en que nos dejó su jefe Mauricio Macri.

Los problemas estructurales del país se resuelven haciendo. Los radicales ya demostraron su inutilidad para proteger al Pueblo y su alta eficiencia para beneficiar a los poderes económicos y facticos. Las y los argentinos no necesitamos discursos grandilocuentes de quienes siempre proponen crear comisiones. Lo que hace falta es recuperar el empleo, la producción, los ingresos de las personas y la soberanía. Por una vez en su vida, los radicales podrían dejar la soberbia de lado y aprender en vez de seguir dando catedra sin un solo pergamino que avale sus propuestas de solución para la población.

Enrique Soruco

Licenciado en Ciencias Políticas

33.625.396