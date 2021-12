Samaniego criticó a la oposición por dejar sin presupuesto a la Argentina

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT), el doctor Agustín Samaniego, se refirió al voto en contra del Presupuesto Nacional 2022 por parte de legisladores nacionales liderados por Juntos por el Cambio (JxC).

Según datos recabados por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Samaniego criticó: “Es una actitud absolutamente desaprensiva, no entendemos por qué dejaron a la Argentina sin presupuesto. Realmente no creo que suceda en muchos países del mundo”.

En concordancia, lamentó: “La oposición a nivel nacional lo ha logrado, dejando las consecuencias que las vamos a tener el año que viene, pero que con mucho esfuerzo y sacrificio, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y los gobernadores van a intentar llevar adelante la Argentina que no se puede detener”.

Además sostuvo que "si por la oposición fuera, el país se detendría" y remarcó con contundencia que el Gobierno de JxC, liderado por Mauricio Macri, "fue un muy mal Gobierno y la verdad, también son una mala oposición".

Y recordó: "En el año 2010 dejaron al país sin presupuesto. Ellos proponen un país para pocos, en donde sobran 15 o 20 millones de personas" y continuó: "Sin embargo, nosotros (el oficialismo) queremos un país inclusivo, federal y para todos".

Además, aclaró que "el presupuesto es la propuesta económica de un proyecto político y es lógico que no estén en un todo de acuerdo, pero por supuesto, esa ley es la ley madre y no pueden dejarla sin nada", subrayó.

Formosa

Seguidamente, al referirse a los legisladores nacionales de la oposición provincial, fue contundente: “Lastimosamente teníamos razón en la campaña cuando decíamos que ellos no iban a defender Formosa" y a modo de ejemplo mencionó que “el primer voto que realizó el diputado de JxC, Fernando Carbajal, es en contra de la provincia y estoy seguro que ni siquiera alcanzó a leer todo el proyecto, sino que ya iba por el voto en contra de nuestra provincia".

"Carbajal y Buryaile no van a levantar la mano cuando necesite Formosa, sino cuando se lo pida Macri, que es quien ordenó que el presupuesto sea rechazado y así sucedió", reprobó.

No obstante, Samaniego manifestó que “es optimista” porque “ya se están reuniendo los gobernadores con el Presidente y por supuesto, todos los intendentes oficialistas y opositores, se están movilizando”.

En contexto, ejemplificó contando que “Gerardo Morales (gobernador de Jujuy) estaba en contra de rechazar el presupuesto”.

Asimismo, señaló: “El Estado debe continuar funcionando y vamos a seguir trabajando en el año 2022 para intentar que esta tendencia, que estos activos de recuperación económica sean una tendencia verdadera y tengamos un 2022 mejor, con reactivación económica, con menos inflación, con más empleo, con una expansión económica que llegue a todos los argentinos que es el objetivo primero y último que tenemos”.

Oposición

Por otra parte, denunció que la oposición “es un espacio político que endeudó a la Argentina a 100 años” y preguntó: “¿Creen que les importa lo que suceda hoy en la Argentina? No le importa la Argentina dentro de 100 años, menos le va a importar lo que suceda ahora”, afirmó.

“Es una oposición a la que no le interesa el país y lastimosamente a aquellos que teóricamente representan a Formosa, no les interesan los formoseños. Nosotros no sabíamos, pero hay que convivir con esto oposición”, lamentó.

Po último, analizó: “En cualquier parte del mundo el presupuesto, por más que el Gobierno tenga minoría en las Cámaras, absolutamente siempre se aprueba, por supuesto que con discusiones, debate y negociaciones políticas”.

De igual manera, aseguró: “Esto no va a detener al Peronismo, al Movimiento Nacional y Popular, al Presidente, a la Vicepresidenta, ni a todos los gobernadores”.

“La Argentina, permanentemente está buscando un futuro para todos y así va a ser, así que el pueblo debe estar tranquilo que vamos a trabajar denodadamente para que el proyecto político al cual representamos y al que votó la gente, prosiga y halle las soluciones que debemos encontrar”, concluyó.