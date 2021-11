“Los cuidados deben seguir estando” advirtió Bibolini por el rebrote de coronavirus en Europa

El medico infectólogo Julián Bibolini, quien forma parte del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se refirió a la situación epidemiológica y a la campaña de vacunación.

En principio, mencionó a la variante Delta, considerando que “siempre se ha dicho que es casi imposible que no llegue a ingresar en algún momento, sin embargo, la papeleta que acredite que tenemos esa variante todavía no está, hay muestras que se enviaron al Malbrán que aún no tenemos resultados porque están un poco demoradas”.

En ese orden, informó que “la mayoría de lo que esta circulando en la Argentina es el Delta, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto que los que vuelven de allá y den positivo, es una posibilidad”.

Asimismo, el profesional advirtió que “los cuidados deben seguir estando, proyectemos que viene fin de año y habrá mucho movimiento de gente, algunos irán de vacaciones a otros lugares, estudiantes que regresan de sus estudios”; señalando que, con ese flujo de personas, “hay una alta posibilidad de que aparezcan casos positivos”.

Por eso, reiteró que “hay que extremar los cuidados y usar el barbijo en todo momento”, a su vez que dio como ejemplo lo que esta sucediendo en Europa con el rebrote de casos positivos, indicando que “esto nos dice que nos puede pasar a nosotros”.

Bibolini mencionó también a Austria, donde se implementó nuevamente las restricciones, no obstante, afirmó que “ellos tienen tan solo el 60% de la población con la primera dosis, es una situación distinta a la nuestras, porque Argentina y Formosa, están por encima del 70% con la segunda dosis y arrancando con la tercera”.

“Por lo tanto hay mejor pronóstico para nosotros para cuando vengan estos casos, no creemos que sea una situación catastrófica, pero tampoco queremos dejar libre todo sin hacer ningún control porque el COVID nos ha sorprendido con mutaciones que después nos complica la situación”, aseveró el especialista.

Señaló, además, la situación del Paraguay, asegurando que tiene una tasa menor de vacunación, por esa razón hay “que estar atentos, a estos lugares es donde puede haber rebrotes”.

Vacunación

En otro orden, Bibolini brindó datos sobre el avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19, puntualizando que “en cuanto a la primera dosis se superó el 90%, la segunda ronda cerca del 70% y la tercera recién arranca, por lo que tiene un porcentaje bajo”.

Respecto a eso, explicó que “de manera acelerada, este mes y diciembre queremos terminar con la tercera dosis, al menos en los mayores de 40 años y factores de riesgo”.

También completar el esquema en niños y comenzar con los de tres y cuatro años de edad, señalando que “se pretende terminar antes de fin de año, esa es la planificación en la medida de Nación nos vaya enviando las vacunas”.

En cuanto a la dosis adicional, el integrante del Consejo COVID fundamentó que “refuerza el sistema inmunológico de los mayores de 50 años, que tienen un poco decaído, en tanto, a los menores de esas edades, les sirve como refuerzo para que mantengan los niveles de anticuerpos suficientes para combatir a una infección”.

Por último, Bibolini detalló que “si llegan a infectarse, que es menos probable, será asintomático o con síntomas leves y a su vez transmita mucho menos”, afirmando que “de todas las formas la vacuna funciona efectivamente”.

“Vacúnense con la tercera dosis, este es el mejor momento que tenemos para poder reforzar nuestro sistema inmunológico”, concluyó.