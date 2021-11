Insfrán reconoció el esfuerzo de la Policía y pidió seguir alertas: “La pandemia no se terminó”

El gobernador Gildo Insfrán al participar de la cena de agasajo por el 61° aniversario de la creación de la Policía de Formosa, celebrado en la noche del domingo 21 en el Polideportivo policial “28 de Mayo” afirmó contundente en su discurso que “la pandemia no se ha superado en el mundo” por lo que pidió seguir alertas. Y espera que para diciembre toda la población objetivo de la provincia reciba la dosis de refuerzo contra el COVID-19.

En primer lugar se mostró muy contento por el reencuentro de la familia policial al marcar en su alocución que “las medidas sanitarias que se fueron tomando dieron resultados, y por eso pudimos festejar estos 61 años de la creación de esta querida institución”.

Hizo mención también a que se conmemoró el Día Nacional de la Enfermería, felicitando a sus trabajadores quienes junto al personal de seguridad estuvieron en la trinchera.

En esa línea repasó que “el año pasado fue un año muy duro fundamentalmente para la Policía porque la primera barrera de batalla a la pandemia la enfrentaron ustedes que fue resguardar nuestros límites”.

Por ende, las medidas que se tomaban recaían sobre ustedes, indicó el mandatario, quien asistió a la cena acompañado por el vicegobernador Eber Solís, rescatando al mismo tiempo que desde el primer día que se conformó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servián” “el jefe y el subjefe fueron parte de ella y no han faltado nunca, porque esto es parte de la política, ya que ustedes no son ajenos a la sociedad, sino que son parte de ella, y en Formosa llevamos adelante la comunidad organizada”.

Dentro de la misma, categórico, expuso: “La fuerza tiene una función, y lo que sí tienen que saber que siempre tienen que responder a un mando y ese mando viene desde la política”.

Afirmó también a continuación Insfrán que en “Formosa tenemos una Policía ordenada, organizada, capacitada” esclareciendo que “como siempre se lo digo al jefe en los momentos difíciles donde ustedes tenían que proceder e inclusive hubo denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque supuestamente se violaban sistemáticamente los derechos humanos, cuando sin embargo, estábamos haciendo todo lo contrario, ya que estábamos cuidando la salud y la vida de cada uno de los formoseños”.

Por eso mismo reafirmó que ante estos planteos “les decía que se quedaran tranquilos” ejemplificando que “ustedes son igual que los árbitros no tienen hinchada a favor nunca la tienen hagan bien o mal su labor, porque ustedes tiene que actuar conforme a la ley”.

“Desde la política en la provincia de Formosa reconocemos ese trabajo y vengo en esta circunstancia a agradecerles de corazón todo el esfuerzo que hicieron para que en el 2020 solamente tuviéramos que lamentar un comprovinciano fallecido por COVID-19”, agradeció, en medio de los aplausos.

A su vez, aclaró que “seguramente los de salud van a decir y nosotros, pero ellos entraron después en la segunda parte” que fue cuando “nuestros protocolos fueron retocados por algunos que decían ser imparciales e independientes pero que luego quedó evidenciado que no fue así”.

Justamente, “porque después todos terminaron siendo candidatos” refiriéndose a la oposición, en cambio, desde su gestión se tomó “en serio defender la salud y la vida de cada uno de los formoseños”, dejó en claro.

Acto seguido, el gobernador Insfrán dijo: “Esto no terminó: la pandemia sigue vivita y coleando” en los países que se dicen del primer mundo como Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, “que están en serios problemas atravesando la cuarta ola”.

Por ejemplo, Alemania tiene saturado su sistema de salud y están mandando pacientes a otros países, citó y agregó que lo más grave de todo “es que no tienen lo que tuvimos nosotros: el pueblo acompañando las medidas sanitarias que se fueron tomando”.

Pese a que “una minoría, manejada a control remoto por los poderes fácticos desde la Capital Federal” llevó adelante una campaña mediática en contra de la provincia.

Sin embargo, reiteró tajante que él no se va a prestar a esa cuestión: “Yo estoy aquí porque ustedes me han elegido para defender los intereses de todos los formoseños, y a eso no voy a renunciar y menos poner en riesgo la salud y la vida de un comprovinciano por una candidatura no esperen eso de mí, no esperen que lo haga”, proclamó.

En el final, pidió que estemos atentos y alertas al sostener: “La pandemia no se ha supero en el mundo”, reiterando nuevamente que lo más grande que ocurre en algunos países del mundo “es que es bastante fuerte el movimiento antivacunas” porque si bien “tienen vacunas de sobra, pero la gente no se quiere inmunizar y ustedes vieron que si hubiésemos seguido ese consejo hoy tal vez, por ejemplo, no se hubiera podido llevar a cabo esta reunión”.

En total contraste a esto, reaccionó diciendo que “hoy nos reunimos porque casi todos estoy seguro que ya estamos vacunados con la segunda dosis, y los que primeramente ya fueron inoculados ya tienen la dosis de refuerzo”.

“No bajemos los brazos. Escuchen bien y transmitan a quienes lo tiene que hacer que se vacunen por favor, porque tenemos vacunas y vamos a seguir con el programa de inmunización a pie juntillas”, añadió.

Para concluir el mandatario provincial señaló que espera que “antes de diciembre estemos nuevamente todos con la vacuna adicional de refuerzo que es la forma que vamos a poder prevenir no la enfermedad, tal vez, pero si llegamos a contraerla va a ser más atenuada al disminuir el grado de contagio y de mortalidad”.

¡Feliz cumpleaños a la Policía de Formosa! les deseó a todos y todas.