“Empoderamiento Económico de las Mujeres y Liderazgo”, tema de una interesante disertación

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó este jueves en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrado HOCI una disertación sobre “Empoderamiento Económico de las Mujeres y Liderazgo” a cargo de la licenciada Cecilia Ribecco, vicepresidenta de la Asociación de Emprendedoras de Argentina.

La actividad, organizada por la Secretaría de la Mujer contó el apoyo de la Capymef, Camefor, Laformed y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Ribecco es especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Diplomada en Desarrollo Emprendedor. Es consultora y conferencista internacional en Emprendedorismo, Innovación & Diversidad, y miembro del directorio de la ONG internacional WEAmericas, (Women’s Entrepreneurship in the Americas). Además, es presidenta y co fundadora de la asociación civil CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras.

La Secretaria de la Mujer Angélica García explicó que “nos encontramos con la visita de una gran profesional de trascendencia internacional, quien hablará sobre empoderamiento y autonomía y liderazgo de las mujeres, tanto para las emprendedoras como para las que quieran hacerlo, brindándonos herramientas para lograr la independencia deseada”.

“Cuando hablamos de empoderamiento hablamos de poder, el poder conferido a las mujeres tiene que ver con que nos demos cuenta que podemos elegir lo que queramos hacer, una carrera, tener o no una familia, y que podamos compartir entre todas lo que quiere decir empoderamiento” explicó Ribecco.

Sobre la pandemia señaló que “puso de relieve muchísimas problemáticas, aquellas que estaban naturalizadas tal vez, y en la convivencia tan larga, dejaron de ser naturalizadas para ponerlas sobre la mesa y empezar a tratarlas a nivel social, lo cual es muy interesante. Estos espacios nos brindan a todos como sociedad un diálogo mucho más comprometido con este tipo de problemáticas para comenzar a desnaturalizar este tipo de situaciones”.

Agregó que “lo que buscamos quienes apoyamos a las mujeres es la autonomía económica, que puedan desarrollar emprendimientos, estudiar, elegir su camino para no estar dependiendo de un círculo familiar que puede no ser sano”.

Valoró el trabajo que desarrollan en este sentido los organismos de gobierno para capacitar a las mujeres e invitó a las mismas a aprovechar las oportunidades.

Por su parte, la presidenta de Camefor Norma Ríos consideró que este tipo de disertaciones “nos fortalecen porque todos los días aprendemos algo más, lo aplicamos a nuestros emprendimientos y a nuestras vidas, vemos como trabajan otras referentes en el área de la mujer, en otros lugares del país”.

“Necesitamos que en cada hogar haya una mujer con independencia económica y financiera, eso nos llevará a erradicar la violencia de género, porque cuando no necesitás de la otra persona que está con vos, con quien sufrís violencia, estás preparada para salir de esa situación de riesgo” enfatizó.