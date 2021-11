El Sistema de Estacionamiento Medido opera en la ciudad con total normalidad

El Director de Tránsito de la comuna capitalina, Lic. Orlando Ortiz, aclaró que “el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) está funcionando con total normalidad y sólo se detuvo durante la fase 1, en el pico de la pandemia, pero luego siguió trabajando con el debido control y la aplicación nunca se cerró”.

“La gente lo sigue utilizando normalmente y el número de activaciones por día no ha bajado, poniendo a las claras que el usuario de la vía pública responde positivamente a la política de ordenamiento vehicular implementada por el intendente Jorge Jofré, que trajo muchas soluciones; entre ellas, la rotación que habíamos buscado en su momento, garantizando la alternancia en el uso del espacio público, y todo a costos muy bajos en comparación con otros lugares de la región”, dijo.

“El SEM va a seguir funcionando, siempre apostando a lograr un mejor ordenamiento vehicular y en esa línea continuamos trabajando de manera permanente”.

“Debemos tener en cuenta que el tránsito en la ciudad es muy complejo – agregó el funcionario – ya que tenemos la problemática de la concentración de las oficinas públicas, privadas y comercios en el microcentro. También está el inconveniente del estacionamiento en los parterres y veredas, que se implementó desde que existe el SEM como un efecto rebote, porque muchos conductores, para no abonar, estacionan en esos lugares y es lo que estamos tratando de erradicar. La tarea no es sencilla y tratamos de ser flexibles con aquellos vehículos que no tapan la vereda, no así con los de gran porte o con los que obstruyen el paso peatonal”, detalló Ortiz.

“En relación a lo anterior, es bueno recordar a los frentistas que cada fin de año vence el plazo de activación del sistema que los beneficia, ya que muchos viven o alquilan dentro del radio en el que opera el SEM y no deben abonar al estacionar al frente o en un radio de cien metros de su lugar de residencia. Por eso, es bueno tener en cuenta que, al acercarnos a fin de año, este beneficio vence y se lo debe renovar con los requisitos afines”, adelantó.

Al ser consultado acerca de un posible aumento del valor del SEM, Ortiz subrayó que “no existe nada programado al respecto; no es momento para un incremento del valor, como tampoco se piensa extender el radio para su implementación, sólo se hará un retoque de las señalizaciones y el reemplazo de carteles”.

Motos

Por otra parte, el funcionario agregó que “desde inicios de gestión, uno de los problemas a resolver era el estacionamiento de motos en las veredas y debemos destacar que quedan muy pocos lugares obstruidos por estos rodados. Cabe recordar que la vereda es de 1 metro de la línea de edificación hacia afuera, después tenemos el parterre; allí permitimos, por el momento, el estacionamiento de motos, siempre que dejen un metro de circulación para peatones. Esto se ordenó bastante, ya que llegó un momento en que las veredas estaban invadidas por las motos y no se podía circular”, recordó.

“Ahora esto se ordenó, porque existen muchos estacionamientos de motos, y la gente se acostumbró a estacionar los ciclomotores en estos lugares exclusivos distribuidos en toda la ciudad, incluyendo la Plaza San Martín y otros importantes paseos públicos del radio céntrico”, finalizó.