El gobernador Insfrán encabezó el acto homenaje por el 61° aniversario de la Policía de Formosa

El 17 de noviembre, en la provincia de Formosa, se celebra el Día de la Policía. En este marco y con motivo de festear el 61° aniversario, se realizó un acto homenaje en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital.

Antes de asistir al mismo y según recabó AGENFOR, el gobernador Gildo Insfrán, expresó: “Quiero saludar y felicitar a los hombres y mujeres que forman parte de la institución policial, quienes cada día con dedicación, compromiso y valor trabajan para cuidar y proteger a todos los formoseños y formoseñas”.

Posteriormente, acompañado del vicegobernador Eber Solís, el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González; el jefe de la Policía de Formosa, comisario general Walter Arroyo; ministros, subsecretarios y directores del Poder Ejecutivo; autoridades de la Policía de Formosa e invitados especiales, presidió el acto conmemorativo.

Arroyo

El Jefe de la Policía se refirió a la fecha, resaltando la ardua tarea que les tocó llevar adelante en este contexto de pandemia.

Inició su alocución manifestando: “La celebración de día de la Policía en Formosa se da en un contexto muy especial. En estos 61 años nunca se puso a prueba la solidez de la institución policial ni la vocación de servicio de sus integrantes, como durante la pandemia, que azotó y aún azota a toda la humanidad”.

“Como destacó nuestro comandante natural, el gobernador Insfrán, quedará grabado en la historia grande de Formosa el gran compromiso y esfuerzo demostrado por los trabajadores de la salud y de la seguridad de las distintas áreas del Gobierno provincial, de los Municipios, así como de los militantes voluntarios por la salud y la vida frente a la pandemia”, señaló.

A su vez, puso en resalto “la labor policial y la unidad de acción de todos los que intervinieron en esta gesta heroica de defensa de la vida y la salud de nuestro pueblo”, indicando que no hubiese sido posible sin “una unidad de concepción de las políticas de Estado que surge de un modelo formoseño sistemático y sistémico”.

Sostuvo que “gracias a eso se pudo enfrentar los desafíos de una pandemia que devastaba al mundo, con un protocolo sanitario que fue modelo y que nos permitió salvar muchas vidas, a pesar de la oposición de algunos que no entendieron que si no se preserva la vida no hay futuro posible”.

En contexto, confesó que “no fue una tarea fácil y que también se puso a prueba la formación del personal policial que, además de los conocimientos específicos de su función dentro de la comunidad organizada, mostraron versatilidad para adaptarse eficientemente a nuevas situaciones para acompañar a nuestro pueblo en esta lucha en común”.

Por otra parte, no pudo dejar de recordar a los efectivos en servicio y retirados que han perdido la batalla contra esta pandemia, lamentando que entre ellos se encontraban “siete camaradas que estaban en función”.

Servicio

En referencia al trabajo policial, expresó que “si la policía funciona correctamente, el pueblo funciona en ella y se activa de este modo un circulo virtuoso de colaboración y trabajos comunitarios”.

En este punto, resaltó los desafíos diarios con los que la fuerza se encuentra, nombrando a “la lucha permanente y cotidiana contra el narcotráfico y narcomenudeo que en algunas ocasiones ha dejado como saldo héroes que perdieron la vida”.

Al respecto, aseguró: “La totalidad del personal policial tiene un alto compromiso en el cumplimiento de sus tareas en todo el territorio provincial con el objetivo de lograr una mayor y mejor calidad de los servicios de prevención y reducción del delito”.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a los policías en actividad, a los cadetes, aspirantes y personal retirado, porque mancomunadamente construimos día a día el prestigio, cada vez mayor, de la Policía formoseña”, esbozó con orgullo.

En esta línea, destacó que esto es posible “porque la seguridad pública como construcción colectiva supone un rol activo del Estado, tanto en el apoyo logístico como en los presupuestarios que permiten que cada policía, sin importar el destino en donde presta servicio lo haga en igualdad de condiciones”.

“Quiero agradecer al Gobernador por su apoyo permanente y por la calidez humana en el trato diario en cualquier lugar de la provincia”, finalizó.