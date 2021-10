“Quieren derrumbar nuestro Modelo, pero no se lo vamos a permitir, porque un pueblo en marcha no se detiene”

En la inauguración del centro de salud del barrio Bernardino Rivadavia de Formosa Capital, el diputado provincial y candidato a la misma banca por el Frente de Todos (FdT), el doctor Agustín Samaniego, puso en resalto la infraestructura del edificio sanitario y destacó las políticas del Modelo Formoseño.

Inició su alocución recordando que antes el edificio “era muy chiquito y miren lo que tienen ahora", aseverando que "el gobernador Gildo Insfrán nos enseñó a pensar en grande".

En este sentido, indicó a AGENFOR, que “la inmensa mayoría del pueblo formoseño, excepto algunos que criticaron el proceder y el trabajo del Estado, tiene un agradecimiento eterno a los trabajadores y trabajadoras de la salud”.

“El pueblo formoseño no va a olvidar del profesionalismo, de la dedicación y del amor que le han puesto en cada atención ", sostuvo el Diputado y planteó que la provincia cuenta con un sistema sanitario “que fue puesto en tensión” por la pandemia del COVID-19, pero que pudo responder.

En esta línea, se preguntó: ¿“Qué hubiese pasado si nosotros no teníamos el Hospital Evita, el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Central con todas sus reformas, la red de centros de salud y hospitales en toda la provincia?”, significando que “tenemos un sistema sanitario planificado y por eso pudimos estar a la altura de la circunstancia, porque ningún formoseño se quedó sin atención”.

Subrayó con énfasis que el Gobernador estuvo “los más de 500 días de pandemia al pie del cañón, al servicio de su pueblo, pensando solamente en la salud y la vida de cada uno de nosotros”, resaltando que en ningún momento especuló con las elecciones, al asegurar que “si nos permitían seguir con nuestras medidas, se hubieran salvado más vidas”.





Modelo Formoseño

Por otra parte, hizo un repaso de las cinco escuelas que el lunes 18 fueron inauguradas por el primer mandatario provincial y también de las obras habilitadas por el vicegobernador, el doctor Eber Solís, en Pirané.

En este contexto, expresó: "Para el que no entiende, este es el Modelo Formoseño. Es un modelo político integral que piensa en la persona humana, desde la salud, la educación, desde la posibilidad de la vivienda, la recreación, el deporte, la cultura, porque estamos convencidos que la calidad de vida es multidimensional".

Y continuó: “Ahora que estamos en un momento de elecciones, la ciudadanía debe comparar para poder elegir y quiero que ustedes me digan si conocen un plan alternativo o si existe un proyecto del otro lado”.

Por otra parte, aclaró que el Estado provincial no se niegan a debatir, como acusa la oposición, sino que “lo vamos a hacer cuando ellos presenten un proyecto, porque o sino ¿qué vamos a debatir?, preguntó Samaniego.

“Tuvimos cientos de obstáculos y no nos rendimos, nos quisieron poner trabas a nuestro desarrollo y no claudicamos. Derrumbaron, en parte, nuestras medidas sanitarias y ahora quieren hacerlo con nuestro Modelo que tanto nos costó. No se lo vamos a permitir, un pueblo en marcha no se detiene”, aseguró contundente.

Para finalizar, manifestó: “Con la fuerza de las mujeres, la rebeldía de los jóvenes y con la experiencia de nuestros adultos mayores, salgamos a defender nuestro futuro y todo lo que hicimos”.

“No podemos caminar solos, debemos caminar juntos, unidos y solidarios. La boleta azul de la esperanza, del optimismo y del progreso es la que debe estar en las urnas. Votemos con amor, cariño y por nosotros mismos”, concluyó.