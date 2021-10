Multitudinario acto en Clorinda: Fernández Patri participó junto a los candidatos del Frente de Todos

Se realizó el acto de presentación de los candidatos del Frente de Todos en Clorinda, que participarán de las elecciones del 14 de Noviembre.

Además del Presidente del Bloque de Senadores del Frente de Todos y Presidente del PJ local, el Senador José Mayans, estuvieron presentes la Senadora Nacional Teresa González, el actual Diputado Nacional y candidato a un nuevo período en la Cámara Baja de la Nación, Ramiro Fernández Patri, los Diputados provinciales Sinforiano López y Juan D. Caballero, Concejales del espacio político, la dirigencia y militancia de la agrupación y miembros de las organizaciones sociales como Darío Santillán, Movimiento Evita, Barrios de Pie, Agrupación 1° de Mayo, entre otros.

Fueron presentados los candidatos a Concejales el Dr. Daniel González, Marta Mendoza, Augusto Waizer y Romina Jaquet, Luis Ortiz, Marisa Carcano y Luis Flor. Luego fue el turno de la presentación de la candidata en segundo término y primer lugar del cupo femenino en la lista de Diputados Provinciales Azucena del Valle Santillán y finalmente presentaron al actual Diputado Nacional y candidato para un nuevo período, Ramiro Fernández Patri.

La sede de la agrupación que encabeza el Senador Mayans mostró una vez más el acompañamiento masivo de la gente y en esta oportunidad contó con la presencia de los integrantes de las principales agrupaciones sociales de la ciudad, como lo son el Movimiento Evita y la Darío Santillán, que apoyan al Frente de Todos local y provincial.

LUÍS ORTIZ DEL MOVIMIENTO EVITA DE CLORINDA

Precisamente el referente local del Movimiento Evita, Luís Ortíz fue quien inicio la serie de oradores en una noche plena de militancia peronista. En un tramo de su intervención Ortíz resaltaba precisamente que "es una felicidad enorme después de tantas tristezas, esto es el peronismo, pueblo, felicidad y alegría..."

"la democracia se construye participando, por ello venimos a comprometernos con todos ustedes para mejorar entre todos la calidad de vida de los clorindenses"

En otro tramo de su intervención pidió que "no se confundan, en alusión a otras fuerzas políticas, Cuando nosotros ponemos el cuerpo y ponemos un merendero, hacemos ollas populares, caminamos los barrios, ponemos la cara, apoyamos sus listas y candidatos está todo bien, pero cuando nosotros participamos y nos ponemos a consideración de la gente nos etiquetan y nos dicen que somos todos vagos y choriplaneros, que no estamos preparados y menos capacitados, yo les quiero decir que soy un trabajador, dirigente social y político, no se olviden que el peronismo está compuesto por las masa populares" e instó a llevar casa por casa el mensaje de Perón y Evita y a llenar de boletas azules las urnas el 14 de Noviembre.

SRA. MARTA MENDOZA DE LA AGRUPACIÓN DARÍO SANTILLÁN

Seguidamente fue la Señora Marta Mendoza, referente de la Agrupación Social Darío Santillán quien manifestó que "es un gran honor y responsabilidad estar esta noche aquí como representante en este gran espacio político que es el Frente de Todos, que nos abrió las puertas, y con el cual coincidimos en las ideas que impulsa nuestra organización para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros".

"la política es la que debe dar respuesta a los reclamos sociales y esta es la oportunidad que tenemos de afianzar políticas que apunten en esa dirección..."

"Las organizaciones sociales, durante la pandemia se encargaron de incluir a todos aquello que no tenían una solución a sus ingresos y al trabajo", describía la realidad de lo padecido durante este año y medio por la población más desprotegida y que "mediante las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional se les pudo paliar la acuciante situación por la que atravesaban"

La candidata en segundo lugar en la lista del Frente de Todos, fue largamente ovacionada por el público presente. Una parte importante de la concurrencia vestía los chalecos rojos que identifican a la agrupación que ella encabeza y que brinda un sinnúmero de servicios comunitarios y sociales en Clorinda.

DR. JORGE DANIEL GONZÁLEZ

A su turno el Dr. Jorge Daniel González hizo lo propio y conformó uno de los momentos más emotivos cuando nombró a su madre y a su padre, destacando que "mi papá Ambrosio siendo ladrillero y albañil que con esfuerzo me hizo estudiar y eso me permitió ser lo que soy hoy, porque sin mis viejos hoy no estaría aquí" un poco desmitificando los dichos por la ex gobernadora de Buenos Aires cuando afirmó que los pobres no llegan a la universidad.

"Me siento orgulloso y honrado de que me hayan permitido poder representarlos en el Concejo Deliberante de Clorinda.." expresaba González y realizó un especial agradecimiento al equipo de salud, a los voluntarios, a la policía de la provincia, a los docentes que se reinventaron en la pandemia y "por supuesto a los movimientos sociales porque cuando la gente tenía miedo de salir, pero también no tenía recursos, ellos con sus merenderos, con sus comedores estuvieron presentes diciendo el pueblo para el pueblo y el humilde para el humilde" afirmó González.

"no permitamos que nos confundan con un slogan carente de una política sólida y que solo contiene palabras sin sentido"

Continuó diciendo "...invito a todos y todas, a los que comparten nuestra ideología y a los que no también porque quiero que sientan lo que nosotros sentimos, que defiendan lo que nosotros defendemos, una Argentina enorme y solidaria, una provincia pujante y humana y una ciudad progresiva e integradora..."

"Muchos me preguntan que es el modelo formoseño, el gobernador Insfrán estuvo en Clorinda inaugurando jardines de infantes, pavimento, un Centro Integrador Comunitario y entregó más de 60 viviendas y esa es la respuesta ese es el modelo formoseño., el gobierno por y para el pueblo" enfatizaba González.

Finalmente en relación al cargo al que se aspira afirmó que "junto con mis compañeros diremos basta a la persecución del empleado municipal, que el pensar diferente no sea motivo de traslados, queremos la cultura del respeto que sea igual para todos, la democracia es libertad de expresión y pensamiento, eso no lo deben olvidar nunca.... vamos a luchar por una Clorinda mejor y transparente, con esperanza para nuestros jóvenes, más integradora por este 14 de Noviembre vamos a expresarnos reventando las urnas con boletas azules defendiendo nuestro proyecto.