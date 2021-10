Insfrán presidió el acto conmemorativo del Día del Camino y el Trabajador Vial

En las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto del Día del Camino y el Trabajador Vial, que se conmemora este 5 de octubre.

En el inicio de su alocución, en declaraciones recogidas por AGENFOR, el primer mandatario manifestó: “Es un día de inmensa alegría porque estaba haciendo un cálculo recién y me di cuenta que desde la asunción del ingeniero Fernando De Vido, este es el primer acto en el que podemos estar juntos. Porque asumió en el año 2019 y en el 2020 ya no pudimos hacer actos por la pandemia”.

“Recién ahora podemos encontrarnos todos juntos nuevamente. ¡Qué felicidad!”, exclamó.

En ese sentido, subrayó: “¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por poder encontrarnos y que las autoridades y la institución les brinden este merecido homenaje a todos los trabajadores viales por los distintos años de labores que tuvieron? Eso verdaderamente emociona y llena de orgullo”.

Y elogió a los trabajadores vialeros, al marcar que “se los dice un hombre del interior que ha conocido desde muy pequeño lo que es el trabajo de ustedes, que no solamente se dedican a hacer, cuidar y mantener caminos, sino también a todas aquellas cosas que necesitan las comunidades”.

Como ejemplo mencionó que no sólo se trata de caminos, ya que además se encargan de los canales, los reservorios de agua, el mantenimiento de correderas del río Pilcomayo “y un montón de otras cosas que si pensamos no tienen nada que ver con el trabajo vial, pero ustedes lo hacen”.

“¿Cómo no nos vamos a sentir comprometidos y felices con todos los trabajadores viales?”, realzó contundente.

Pandemia

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Provincial enfatizó que “tuvimos varios años de inconvenientes”, apuntando que “el primero fue el político (el Gobierno de Mauricio Macri), que se convirtió en una verdadera pandemia económica, y luego la pandemia propiamente dicha, que la estamos superando gracias a Dios y a los científicos del mundo que consiguieron tan rápido la vacuna para poder inmunizar a la población”.

“Estamos saliendo, hay una luz de esperanza en cada uno de nosotros y de los habitantes de este mundo, a pesar de que todavía tengamos personas que pretenden impedir salir de esta noche tan oscura”, reprobó, indicando que “no puedo entender cómo funciona la cabeza de esas personas”.

“Yo, como representante de todos, tengo que tratar de comprender, pero hasta ahora no he encontrado el camino –afirmó-. Espero que ustedes me ayuden. Y la mejor ayuda va a ser el 14 de noviembre y los resultados que obtengamos ahí van a ser para que sigamos abriendo los ojos y las mentes”.

Para finalizar, agradeció a todos los presentes por “este reencuentro que produce alegría, fe y esperanza en el pueblo de Formosa y el argentino, porque tenemos una conducción a nivel nacional, provincial y en los Municipios que deseamos fervientemente que sea así”, concluyó.