Copani, feliz por estar en Formosa: “Tiene que ver con mi propia identidad humanista y social”

El cantautor Ignacio Copani, de visita en Formosa, expresó en una entrevista con AGENFOR el orgullo que siente cada vez que llega a la provincia, resaltando que, “si bien no he vivido acá me siento muy cómodo”, ya que “Formosa tiene para mí mucho que ver con lo que es mi propia identidad en el pensamiento humanista y social en cómo una comunidad cuando está organizada genera algo medio parecido a la vida eterna”.

Agregó el músico que si bien “cada uno tiene su idea y su mística sobre la vida eterna, en lo colectivo también existe, y es cuando un pueblo va dando testimonio a las generaciones que vienen”, con lo cual, de esa manera, “entendés que los derechos que tenés no son una dádiva ni un favor que te están haciendo, sino precisamente el reconocimiento a tu persona”, enfatizó.

Entonces, desde ese lugar y ese pensamiento, con todos los altibajos que tiene la vida en la Argentina, aseguró categórico: “Siempre me sentí parte del proyecto que se vive en Formosa porque es parte de un proyecto de Patria grande”.

Además, se sinceró al señalar que “la paso bien acá”, algo que generalmente también le sucede en todo el Litoral: “Hay como un ida y vuelta con el público que es expresivo y siempre me llevé bien”, añadió.

En cuanto a sus canciones, entre la más conocida y popular es la que le canta a River Plate, pero también se encuentran letras dedicadas a las familias, por lo que el propio Copani argumenta que “es una característica más de la honestidad que profeso”.

Ello se debe a que “a mí me motiva mostrar todo: tengo canciones de amor, de risa o broma, y tengo de política porque es una parte mía”, a pesar de que confesó que, por su apoyo a los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, “generalmente me cerraron muchas puertas”.

Sin embargo, “a Néstor no le hice ningún himno que fuera pagado o que sea una propaganda, nada de eso; sino que hago las canciones porque las siento”, dejó muy claro, aunque “el que no anida en su corazón la convicción y el amor, es muy difícil que lo entienda”.

“Si no sería muy fácil –planteó-. Viene alguien del PRO y te dice no me haces una que sea para Macri, ni por todo el oro del mundo no”, dejó en claro.

De la misma manera que, “respetando al pueblo boquense, no haría una canción para Boca porque sería falsear mi propio sentimiento mi propia posición”, aseveró como hincha riverplatense.

En ese punto, diferenció que “en el arte, no se puede decir como en el deporte”, al poner como ejemplo cuando “en el caso de la trasferencia de un jugador que compra su pase otro equipo, camiseta a la cual se debe. Acá no podés, porque sería una decepción tan grande a los que le gusta Joan Manuel Serrat o que Armando Tejado Gómez, María Elena Walsh, Charly García, traicionaran lo que fueron transmitiendo en sus canciones”.

Lo electoral

Por otro lado, refiriéndose más a fondo al terreno electoral, expuso el músico bonaerense que “te digo la verdad, a mí me duele algunos resultados de las últimas elecciones” en cuanto a que desde su mirada “no haya una reflexión incluso en defensa propia del ciudadano”.

A su parecer, “en el esfuerzo que ha hecho el pueblo argentino con la dirección de nuestro Gobierno popular para enfrentar las dos pandemias: porque la de la salud es terrible, pero como habían quedado las cosas después de la experiencia de los CEOS, de los gerentes en el Gobierno, de gente que en el mejor de los casos está capacitada para hacer ganancias, pero no para el bien común”, reprobando enfáticamente la gestión de Cambiemos.

Incluso, fue más allá y se preguntó “cómo un ciudadano va a poder creer que alguien que tiene ideas neoliberales, está pensando un segundo en su bienestar. Cómo podés inclusive después votar al que explícitamente dice que va a anular las indemnizaciones”.

Al igual que el que tiene a los más pobres como ciudadanos de segunda, “porque se ha llegado a decir que tenía que haber voto calificado o cómo iba a tener expectativa una persona común de comprarse un televisor LED, hacer un viaje, que esas cosas no le correspondían”, cuestionó el cantautor.

Y agregó en esa línea que cuando estableces una discusión con quienes defienden esas ideas, “cuando no hay argumentos hay ataques con mucha violencia porque no tienen con qué contestarte o denigran a las mujeres, ya que es mucho más fácil hacerse el ‘machirulo’ y tratar de loca, de yegua a quien sea, como lo han hecho a las Madres de Plaza de Mayo, a CFK o lo hacen ahora con las candidatas del Frente de Todos”.

Ante esto, Copani profundizó en analizar que lo que en definitiva les molesta a la oposición de Juntos por el Cambio “es la movilidad social ascendente” recordando a modo de ejemplo lo que era el 2015, “cuando en los supermercados te llevabas en los changos televisores, que fue una época de mucho consumo y también de abordaje a nuevos derechos”.

Gildo Insfrán

Por último, en cuanto al gobernador Insfrán, Copani señaló a esta Agencia que “tuve la suerte de conocerlo en persona”, comentando que “me regaló unos libros para saber todo sobre la realidad formoseña”.

“Primero, mi afecto y mi cariño por Gildo es porque fue el primer gobernador con el que el expresidente Néstor Kirchner empezó a armar su territorialidad, su espíritu federal”, destacó, federalismo que “todavía hay que desandar tanto camino” en cuanto a la diferencia de lo que recibe de Coparticipación Formosa con la CABA.

“Incluso, la paralización de la Autovía sobre la RN 11 fue un símbolo de cómo se abandonó a la provincia en el Gobierno del expresidente Macri, para aquellos que dicen que no, ‘minga’, como dice Cristina”.

“Entonces desde ahí, desde los hechos y las convicciones, tengo un amigo que decía ‘Gildo, basta de obras, queremos promesas’ porque cada vez que uno viene a Formosa hay nuevos programas”, dijo elogiando la gestión del Modelo Formoseño en el cierre de la entrevista.