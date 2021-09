Romero: “Ellos se juntan como oposición, pero jamás serán opción”

El intendente de Subteniente Perín, Diego Romero, fue contundente al referirse al acuerdo de los sectores que representan Carbajal y Neme: “Nos quieren hacer creer que ellos están juntos, pero en realidad lo que hacen es amontonarse para repartir los cargos en una mesa chica”.

“Los candidatos de la pandemia, quiénes temen que la plat… los demande (en alusión al furcio de Neme), no son opción para Formosa. Ellos no tienen proyecto de construcción, no hay nada coherente hacia adelante”, apuntó.

Romero añadió que “se creen con autoridad moral para criticar todo lo que hace el gobierno provincial y, como contrapartida, el único logro que comparten como equipo –Carbajal y Neme- es haber derrumbado la barrera sanitaria de nuestra provincia y provocar decenas de miles de contagios y miles de muertes que eran evitables”.

“Ahora demostraron su verdadera piel: sin esfuerzo alguno quieren ocupar cargos y se ríen descaradamente en la cara de quienes creyeron que eran una opción válida”, señaló.

Además anticipó que “el pueblo formoseño siempre fue sabio y el 14 de noviembre va a dar un fuerte golpe de realidad a esta mala junta política que se aprovechó de la pandemia. Porque a las claras está que ellos no están amontonados desde ahora, cuando uno ocupaba un estrado y la otra armaba circos, ambos ya trabajaban en conjunto para derrumbar el espléndido estatus sanitario que teníamos como provincia”.

Para Diego Romero, “Formosa tiene un conductor y un Modelo que lograron el desarrollo de la provincia. Aún en tiempos adversos se siguió gestando obras trascendentales para todo el territorio y seguramente seguiremos en ese norte. El Programa 100 Obras para Formosa es el claro ejemplo”.

“Desde Subteniente Perín y con el equipo que acompaña mi gestión y el trabajo político, vamos a redoblar esfuerzos para que las boletas de la esperanza, de la salud, de la vida y del crecimiento inunden las urnas en las próximas elecciones, por eso, garantizo un gran triunfo justicialista en nuestra comunidad y así será en toda la provincia”, finalizó.