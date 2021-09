Luego de 152 días, Formosa tiene menos de mil casos activos de COVID

Esta jornada se detectaron sólo 72 diagnósticos positivos y falleció una persona.

Este jueves, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, falleció una vecina de Villa Dos Trece, Ramona de 57 años, por quien el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos; y a su vez, se diagnosticaron 72 casos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los nuevos diagnósticos fueron detectados en personas de entre uno y 79 años, en el marco de los 5.606 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 72 de ellos resultados positivos a coronavirus con el 1,3% de positividad.

Del total, 28 de Formosa: 16 consultas por síntomas, nueve contactos estrechos y tres consultas por egreso; nueve de Las Lomitas: cinco estrechos, tres por síntomas y una búsqueda activa; ocho de Ibarreta: cuatro estrechos, dos por síntomas, una búsqueda activa y uno por egreso; cinco de Pirané: tres por búsqueda y dos estrechos; tres contactos estrechos de Misión Laishí; tres de Palo Santo: dos estrechos y uno por síntomas; tres de Clorinda: dos estrechos y uno por síntomas.

También dos casos de Fontana: un estrecho y uno por síntomas; dos contactos estrechos de San Martín Dos y dos más de Guadalcazar; uno por síntomas de Villa Dos Trece y otro de Laguna Blanca; un contacto estrecho de Bartolomé de las Casas y otro de Riacho He He; y tres ingresos desde otras provincias: dos desde Santa Fe y uno desde Buenos Aires, de los cuales uno se retiró de la provincia por no aceptar el protocolo sanitario vigente.

Además, este jueves se dará de alta médica a 114 pacientes recuperados que corresponden a 22 localidades.

En ese marco, al 2 de septiembre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 62.847 casos de coronavirus, de los cuales 60.648 se recuperaron, 961 siguen activos, 1.178 fallecieron, 60 egresaron de la provincia; y se llevaron a cabo 1.085.651 de test con el 5,79% de positividad acumulada.

Controles

La Policía de la provincia, en las últimas 24 horas, registró el ingreso de 943 camiones de carga, 407 vehículos y 1.244 personas; controló en la vía pública a 8.421 personas y 4.347 vehículos; labró actas de infracción a dos vehículos y seis personas por incumplimiento de medidas sanitarias; e intervino una fiesta privada.

Campaña de Vacunación

Continuando con la campaña de vacunación contra el Covid-19, se recordó que, el pasado miércoles, inició la vacunación de los adolescentes de 14 y 15 años de los Departamentos de Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagas, Patiño, Bermejo, Matacos y Ramón Lista, que se habían inscripto para recibir la vacuna contra el Covid-19.

Esta tarea, que se desarrolla simultáneamente en todas las localidades de los departamentos mencionados, continuó este jueves. También pudieron acercase a los vacunatorios las personas de 18 años en adelante que aún no se hayan vacunado.

Asimismo, el organismo reiteró que, el próximo viernes 3, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna los residentes en las localidades de Subte. Perín, Juan G. Bazán, Fortín Soledad, Gral. Güemes, Colonia Sarmiento, Fortín Leyes, El Recreo, San Martín II, Fortín Lugones, Colonia La Estrella, Isleta, Posta San Martín I, Posta Santa Fe, Posta Cambio Zalazar y Pozo Hondo que hayan recibido la primera dosis de las vacunas SINOPHARM y SPUTNIK V hasta el 23 de agosto, o de la vacuna ASTRAZENECA hasta el 13 julio.

Menos de mil casos activos

Por último, el Consejo remarcó que, después de 152 días se logró bajar la cantidad de casos activos en la provincia a menos de mil.

“Luego de los brotes de contagios generados en marzo por el accionar de quienes buscaban réditos políticos debilitando nuestra estrategia sanitaria, vimos la peor cara de la pandemia”, expuso el organismo.

Y resaltó: “Fue mucho el esfuerzo que tuvimos que hacer juntos, Pueblo y Gobierno, para recuperar nuestro estatus sanitario, controlando los brotes y pudiendo disminuir la curva de contagios de manera sostenida y responsable”.

En ese sentido, el Consejo sostuvo que para consolidar este camino se avanza intensamente en la campaña de vacunación, que se sigue desplegando en todo el territorio y ya cubre al 88% de la población mayor de 12 años con al menos una dosis.

“Seguimos trabajando para completar el esquema de vacunas de la mayor cantidad de comprovincianos en el menor tiempo posible, avanzando cada vez más hacia la vida y el futuro que queremos todos y todas”, concluyó.