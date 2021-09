La entrega de módulos habitacionales no es por demanda espontánea o por medidas de fuerza

Criterios de prioridades



El Programa de Módulos Habitacionales tiene un carácter integral y está orientado al mejoramiento del entorno y la calidad de vida de las familias de menores recursos que habitan sectores deprimidos de la ciudad, posibilitando la inclusión social de las mismas.



Hay un criterio de prioridades establecido para que los beneficiarios puedan tener su módulo, según lo exigido por la Resolución Ministerial Nº 801/17: se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad social, dentro de los cuales se priorizan las familias que tengan tres, cuatro, cinco o más hijos, que vivan en condiciones de hacinamiento crítico e integrantes con problemas de salud crónicos; personas con discapacidad; casos de abuso sexual o de violencia de género.



Esta importante respuesta que el Estado Provincial da a la necesidad habitacional, con un profundo criterio de justicia social y equidad, mediante la implementación de este novedoso sistema de módulos habitacionales, único entre las provincias del país y sin costo alguno para los beneficiarios, se lleva a cabo con fondos netamente provinciales.



Desde el Programa Mejor Calidad de Vida se continúa trabajando en la entrega de los mismos, pero respetando siempre los criterios de entrega establecidos, contemplando no sólo la construcción y entrega de los módulos sino también garantizando los servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica, al agua potable, a cloacas, calles, el servicio de transporte urbano y de seguridad, y todo tipo de asistencia familiar integral, que constituyen una mejor calidad de vida.

Se lleva a cabo mediante criterios de prioridad, según factores de vulnerabilidad social como ser: hacinamiento crítico, cantidad de niños menores de edad, integrante con discapacidad o enfermedades crónicas, víctimas de abuso y/o violencia de género, entre otros, siempre que los solicitantes estén debidamente inscriptos.Un grupo de 41 personas reclama desde hace dos semanas la entrega de módulos habitacionales y lo hace cortando el libre tránsito en la RN Nº 11, en cercanías del Aeropuerto Internacional El Pucú. Esta situación no sólo dificulta el acceso a la ciudad a transeúntes y camioneros, sino también a numerosos vecinos de barrios cercanos que deben trasladarse hacia la zona céntrica u otros puntos de la capital provincial.Según funcionarios del Ministerio de la Comunidad, pertenecientes al programa Mejor Calidad de Vida, se constató que de las 41 personas que reclaman, tan solo 8 manifestantes se encuentran inscriptos en el mismo.De éstas, solamente 2 presentaron toda la documentación y se encuentran en condiciones de recibir la visita socio-ambiental, de la cual podría resultar la posterior entrega de los módulos habitacionales, visitas que se realizaron precisamente en el transcurso de esta semana y que no fueron efectivas al no encontrarse los solicitantes en el domicilio declarado.Según se informó oficialmente, el resto de las personas inscriptas tiene sus expedientes incompletos y sin las documentaciones requeridas, a quienes se solicitó en reiteradas oportunidades que se acerquen a las oficinas a cumplimentar la entrega de documentación para poder integrar la lista que se encuentra a la espera de la entrega de módulos habitacionales.Las demás personas que llevan adelante la medida de fuerza ni siquiera se encuentran en la lista de espera, dado que no figuran en la base de datos de familias inscriptas al Programa.Vale aclarar que en la actualidad no se encuentra abierta la inscripción debido a que se decidió con un criterio justo primero dar respuesta a las personas que se ajustaron al procedimiento anotándose, presentando las documentaciones y aguardando según un riguroso y exhaustivo orden que tiene en cuenta las condiciones de cada familia, si cuentan o no con un integrante con discapacidad y la cantidad de niños menores de edad, entre otros factores de vulnerabilidad social.En este sentido, los funcionarios del Ministerio de la Comunidad recordaron que los módulos habitacionales construidos en la ciudad de Formosa, en el marco de la política de justicia social que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán, tienen como finalidad «garantizar un techo digno a familias que viven en situación de vulnerabilidad».Desde la cartera social se explicó que la entrega no es a demanda, sino que se lleva a cabo mediante criterios establecidos, analizando cada situación en particular y otorgándolos oportunamente en base a una lista de prioridades, para que accedan primero aquellas familias que se encuentran viviendo en mayores condiciones de riesgo.“En lo que va de 2020 y 2021 ya han recibido sus módulos habitacionales aquellas familias que cuentan con 3, 4, 5 hijos o más y que cumplieron con la inscripción pertinente ante la Oficina del Programa Mejor Calidad de Vida, y la presentación de las documentaciones relacionadas a su grupo familiar”, afirmaron. Es por ello que, “habiendo terminado con esas familias, las entregas actualmente se están realizando a familias con 2 hijos o menos, con niñas/os con discapacidades o enfermedades crónicas”, aclararon.